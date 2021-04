Jabra annuncia la nuova linea di videocamere professionali PanaCast, destinata a reinventare il video, l’audio e l’intelligenza delle sale riunioni per quella che oggi è definita la “nuova normalità” lavorativa.

Fanno parte della nuova gamma: Jabra PanaCast 50, progettata per essere la prima barra video intelligente per la nuova normalità, e Jabra PanaCast 20, un’innovativa videocamera personale smart.

Oggi il lavoro ibrido è, come detto, la “nuova normalità”.

I team collaborano di più e cercano di farlo in una rete flessibile e ibrida, dai bar-caffè, alle loro case, agli uffici satellite. Dall’inizio della pandemia globale, si è assistito a un aumento significativo dell’utilizzo del video: il 66% dei professionisti in ufficio utilizzava una webcam autonoma o una videocamera integrata nel PC prima dell’era-COVID, e oggi l’86% dei lavoratori in smart working fa lo stesso.

Jabra PanaCast per un contesto lavorativo ibrido e flessibile

La gamma Jabra PanaCast è stata progettata per aiutare le imprese a “navigare” in questo contesto lavorativo ibrido e flessibile, combinando visioni video immersive, tecnologie audio leader nel settore e Intelligenza Artificiale all’avanguardia per reinventare completamente le riunioni professionali e la collaborazione.

Quando il tema è quello di una soluzione per l’ufficio, le imprese sono spesso costrette a scegliere tra un audio eccezionale e un video ad alta definizione. Jabra PanaCast 50 affronta questo problema offrendo una soluzione Plug and Play capace di garantire entrambi, senza penalizzare nessuna delle due componenti.

Con PanaCast 50: video e audio immersivi

Jabra PanaCast 50 (disponibile dal 15 giugno nelle tonalità Black e Grey al prezzo di vendita suggerito di 1.065,00 euro, IVA esclusa) può assumere efficacemente il ruolo di “regista” delle riunioni, regolando in modo intelligente il flusso video per seguire l’azione nella riunione. La funzione Virtual Director utilizza entrambi i flussi video e audio basati sull’Intelligenza Artificiale, così come gli algoritmi di AI di proprietà di Jabra, per regolare automaticamente l’inquadratura in base a ciò che accade nella riunione. Questo permette a Jabra PanaCast 50 di rilevare le figure che a turno parlano e il flusso della conversazione, offrendo così un’esperienza di riunione a distanza che è completamente coinvolgente e stimolante.

Tre videocamere da 13 megapixel montate in un array multi-camera ad alta precisione creano un campo visivo immersivo di 180° in Panoramic-4K che copre l’intera stanza. La tecnologia brevettata di video stitching in tempo reale, nitida e ad alta definizione, utilizza algoritmi avanzati con una latenza bassissima. Dalle chiamate di una sola persona alle riunioni di un intero team, questa tecnologia intelligente include tutti i partecipanti nel modo più ottimale.

Jabra PanaCast 50 presenta nove potenti processori Edge, compresi due processori Edge AI all’avanguardia, progettati specificamente per audio e video. Questa architettura di sistema ultra avanzata permette alla barra video intelligente di effettuare l’integrazione in tempo reale di audio, video e dati. Viene così alimentata la funzione Intelligent Zoom che inquadra sempre perfettamente l’utente anche in lontananza. La funzione Virtual Director garantisce la transizione dei fotogrammi video inquadrando di volta in volta chi sta parlando. Questo rende molto più facile per i partecipanti da remoto seguire la discussione e permette a Jabra PanaCast 50 di offrire un’esperienza video coinvolgente e immersiva, senza distrazioni.

Jabra PanaCast 50 può fornire due flussi video contemporaneamente. Questo permette al dispositivo di svolgere più funzioni allo stesso tempo, quindi mentre un flusso video è impegnato a concentrarsi sui partecipanti alla riunione, il secondo può essere utilizzato per un focus su una particolare area d’interesse all’interno della stanza. I due flussi video consentono anche la funzione di condivisione della lavagna: questa funzionalità – integrata nel dispositivo stesso – permette di catturarne il contenuto che viene poi trasmesso in diretta all’interno della riunione, in modo che ogni partecipante o studente possa contribuire alla discussione, senza mettere in condizione di svantaggio chi non è presente nella stanza.

Comportamento guidato dall’intuizione

Oltre al doppio flusso video, PanaCast 50 garantisce anche un flusso di dati indipendente a 180° che si concentra sul conteggio delle persone come informazione numerica in tempo reale. Grazie al suo campo visivo a180°, PanaCast 50 può raggiungere il 100% di copertura della sala riunioni e fornisce la migliore opportunità di contare tutti i presenti nella stanza. Queste informazioni sono anonime perché il dispositivo conta semplicemente le persone e non le riconosce.

La funzione PeopleCount della PanaCast 50 permette al sistema di confrontare tale conteggio con un numero limite di capacità della stanza definito dal cliente per determinare se tale numero è superiore alla capienza individuata e prendere, in caso, le corrette decisioni per la sicurezza e il corretto distanziamento.

PanaCast 50 è dotata di otto microfoni dotati di tecnologia beamforming, supportati da algoritmi intelligenti che rimuovono il rumore di disturbo. Quattro potenti altoparlanti progettati da Jabra – due woofer da 50 mm e due tweeter da 20 mm – in una configurazione stereo a zero vibrazioni, riempiono la stanza con un audio e una definizione di alta qualità, mentre l’ultima tecnologia audio a due vie offre conversazioni più naturali. PanaCast 50 funziona con tutte le principali piattaforme UC come Microsoft Teams e Zoom.

PanaCast 20: qualità e sicurezza a portata di videocamera

Con Jabra PanaCast 20 (disponibile dall’1 agosto nella tonalità Black al prezzo di vendita suggerito di 267,00 euro, IVA esclusa) i professionisti in smart working possono beneficiare di una collaborazione video sicura e di alta qualità, indipendentemente da dove si trovino: tramite un prodotto dal design elegante, compatto, portatile e facile da usare.

La videocamera è dotata di Intelligenza Artificiale gestita sul dispositivo con l’elaborazione Edge, e le esperienze avanzate vengono generate direttamente sul dispositivo senza l’invio di dati extra al cloud per l’elaborazione, e senza bisogno di installare software aggiuntivi, riducendo significativamente il rischio di violazioni della sicurezza e massimizzando la velocità, la precisione e la qualità complessiva. La videocamera ha un copri-obiettivo incorporato per garantire la privacy e impedire che il dispositivo sia lasciato “acceso” accidentalmente.

Le garanzie di sicurezza per chi lavora lontano dall’ufficio sono importanti, ma lo sono anche la qualità del video e delle immagini. La PanaCast 20 offre tutto questo tramite video in 4K Ultra HD, video HDR e la funzione personalizzata Intelligent Zoom, che inquadra sempre correttamente l’utente principale, indipendentemente da dove si trovi. La videocamera presenta anche la correzione automatica dell’illuminazione.