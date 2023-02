S410 e F110: nuovi notebook e tablet per il rugged di Getac

Getac ha annunciato oggi di avere aggiunto due nuovi potenti dispositivi alla propria gamma di prodotti rugged Windows 5G sub-6GHz: S410 e F110, rispettivamente un notebook semi rugged e un tablet fully rugged. I due dispositivi vanno ad affiancare il notebook fully rugged B360 di Getac abilitato al 5G, fornendo così ai clienti che richiedono una combinazione tra potenza di elaborazione, affidabilità rugged e velocità di connessione 5G, una maggiore scelta per individuare la soluzione adeguata alle loro esigenze.

La gamma Getac di soluzioni rugged con s.o. Windows con funzionalità 5G opzionale, comprende da oggi i seguenti prodotti:

B360 – notebook fully rugged

Totalmente progettato per il 5G, B360 combina velocità di elaborazione, luminosità e affidabilità eccezionali, risultando una soluzione portatile altamente avanzata, che eccelle negli ambienti esigenti. Con uno spessore di soli 34,9 mm e un peso di 2,32 kg, B360 può essere trasportato e utilizzato per lunghi periodi di tempo senza causare affaticamento all’operatore. Inoltre, dispone del Wi-Fi 802.11ax e due batterie hot swap, che assicurano l’autonomia di funzionamento tra una carica e l’altra.

S410 – notebook semi rugged

S410 offre prestazioni per l’intera giornata lavorativa, grazie al suo schermo luminoso, maggiore capacità di memoria e potenza di elaborazione, il tutto in un consolidato form factor di Getac. Le caratteristiche principali includono i processori Intel® Core™ i5/i7 di 11ª generazione con integrated Intel® Iris® Xe Graphics, connettività all’avanguardia, storage SSD PCIe NVMe di serie e storage rimovibile dall’utente, per una maggiore efficienza durante i flussi di lavoro quotidiano e le attività ad alta intensità grafica.

F110- tablet fully rugged

F110 consente agli utenti di lavorare in modo efficace in una grande varietà di ambienti impegnativi senza temere danni o guasti al dispositivo. Il processore quad-core Intel® Core™ i5/i7 di 11ª generazione offre prestazioni straordinarie e un facile multitasking, mentre la scheda grafica integrated Intel® Iris® Xe assicura una visione ottimale in ogni scenario. Una gamma completa di opzioni di connettività consente di trasmettere i dati e comunicare rapidamente da qualsiasi luogo, mentre la porta ThunderboltTM 4 integrata offre una connessione da 40 Gb/s in grado di aumentare le potenzialità delle soluzioni end-to-end.

“La capacità di comunicare e condividere rapidamente le informazioni da diversi luoghi è un aspetto essenziale delle attività quotidiane per molti dei nostri clienti “ afferma Amanda Ward, EMEA Director, Technology & Services di Getac. “Questo ampliamento della gamma offre ai clienti la possibilità di scegliere tra tre soluzioni premium rugged Windows con 5G sub-6GHz, ciò significa poter dotare il personale dello strumento adatto per svolgere il proprio lavoro, a prescindere dalle sfide che deve affrontare.”

Disponibilità

S410 e F110 di Getac con funzionalità 5G sub-6GHz opzionale sono già disponibili.