Getac aiuta il British Touring Car Championship a digitalizzare le operazioni chiave del giorno di gara

Getac ha lavorato a stretto contatto con il British Touring Car Championship (BTCC) per digitalizzare le operazioni chiave della giornata di gara, tra cui i controlli di sicurezza e di conformità, le comunicazioni tra i team e la diagnostica dei veicoli, ultimando una fase di partnership tecnologica strategica.

Getac collabora con il BTCC da oltre tre anni e oggi è il partner tecnologico ufficiale. Per la stagione 2022, per digitalizzare i processi chiave delle verifiche tecniche che si svolgono durante ogni gara, Getac ha fornito al BTCC la propria soluzione Electronic Vehicle Inspection, che comprende i tablet fully rugged UX10 e il software Getac Vehicle Inspection. Ciò ha migliorato significativamente la trasparenza tra il team e gli ufficiali di gara, riducendo così i tempi operativi e decisionali.

Una digitalizzazione efficace al centro dei piani futuri del BTCC

Prima di collaborare con Getac, lo staff del BTCC si affidava principalmente a moduli cartacei e a dispositivi informatici di tipo consumer, che creavano importanti imprevisti prima, durante e dopo ogni weekend di gara. La compilazione manuale, oltre a richiedere molto tempo era di difficile archiviazione, inoltre la relativa fragilità e la scarsa durata della batteria dei dispositivi di tipo consumer erano causa di imprevisti e ritardi. Nel momento in cui il BTCC è passato dai tradizionali motori a combustione a quelli ibridi nella stagione 2022, ha preso consapevolezza del fatto che un approccio completamente digitalizzato della gestione e analisi delle gare, era l’unico modo per garantire operazioni fluide, efficienti e senza interruzioni.

Trasformare le operazioni di gara in digitale

La soluzione Getac offre prestazioni e affidabilità eccezionali in ogni aspetto delle operazioni, sia per gli ufficiali di gara che per i team.

Per gli ufficiali di gara, Getac UX10 rende l’inserimento dei dati facile e veloce. Grazie al suo design rugged, può essere utilizzato nel controllo della gara a bordo pista, per tutto ciò che riguarda il cronometraggio dei giri, la conformità alle normative, le revisioni video e le ispezioni post-gara delle auto, in tutta tranquillità.

Il team tecnico del BTCC utilizza la soluzione Electronic Vehicle Inspection di Getac per verificare in modo digitale la sicurezza e la conformità dei veicoli in gara, con i dati immediatamente disponibili a tutte le parti interessate. Al termine di ogni gara, i funzionari possono esaminare le tendenze dei dati più significativi del fine settimana e utilizzare tali informazioni per migliorare l’esperienza del team e dei piloti in vista dei futuri eventi.

Inoltre, per analizzare meglio le prestazioni, i team utilizzano la soluzione Electronic Vehicle Inspection di Getac per acquisire e rivedere i dati delle corse in tempo reale, scattare/trasmettere foto e prove video ed estrarre informazioni di diagnostica direttamente dalle auto prima e dopo la gara. Direttamente sui propri dispositivi Getac possono anche monitorare le prestazioni del motore e dei pneumatici, utilizzando i dati forniti dai partner BTCC Cosworth e Goodyear.

Le ampie opzioni di connettività permettono così ai team di ottenere tempi precisi e informazioni sulla gara ovunque si trovino in pista, evitando di dover tornare continuamente ai camion o ai box durante ogni gara.

“In questi ultimi tre anni la nostra partnership con Getac ci ha aiutato a capire che non è più possibile utilizzare processi cartacei in situazioni frenetiche durante la gara “, afferma Alan Gow, Chief Executive di BTCC. “Grazie alla soluzione digitale di Getac, abbiamo controllo, visibilità e dati sulla funzionalità in tempo reale, su ogni aspetto delle operazioni effettuate durante la giornata di gara, assicurando al pubblico di tutto il mondo lo spettacolo fantastico che tutti si aspettano”.

“Negli sport motoristici competitivi, il più piccolo dettaglio può fare la differenza tra vincere e perdere”, afferma Russell Younghusband, Global Automotive Director, Getac. “Attraverso questa partnership siamo orgogliosi di aiutare il BTCC a raggiungere i suoi obiettivi di trasformazione digitale, permettendo agli ufficiali di gara e ai team di avere a disposizione una grande quantità di informazioni a portata di mano, così da garantire gare incredibilmente emozionanti per ogni tappa del BTCC durante l’arco di tutta la stagione”.

Il weekend di gara del BTCC a Silverstone, nel Regno Unito, si è svolto il 24-25 settembre. L’ultima gara si terrà presso il circuito di Brands Hatch dall’8 al 9 ottobre 2022.Per ulteriori informazioni, visita il sito www.btcc.net