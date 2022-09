Logitech Select: il piano di assistenza per ottimizzare gli uffici per il lavoro ibrido

L’esigenza di allestire in modo differenziato gli ambienti di lavoro e di gestirli al meglio è un onere non indifferente per le aziende. Logitech risponde a questa necessità con Select, un piano di assistenza 24/7, completo e affidabile, in grado di supportare le imprese. Infatti, si tratta di un servizio che garantisce che gli spazi siano perfettamente funzionanti, oltre a fornire insight sull’utilizzo degli stessi, in modo tale da poter allestire ambienti di lavoro sempre più produttivi e ingaggianti.

I nuovi bisogni derivano dal fatto che le aziende si stanno progressivamente attrezzando per l’hybrid work, fondato sulla compresenza di esperienze fisiche e virtuali. Se da un lato, infatti, il lavoro da remoto ha incrementato la produttività, dall’altro il contatto fisico e la relazione di persona sono ancora l’anima del business, stimolano la collaborazione, l’engagement e la creatività.

Imprenditori e dirigenti aziendali si interrogano su come ottenere il massimo dai propri ambienti aziendali, che devono essere ripensati in funzione del nuovo paradigma di lavoro. Dall’ufficio dedicato si passa all’open space, dalla scrivania fissa al desk condiviso e prenotabile, ma soprattutto all’introduzione di tanti ambienti di condivisione. Le tradizionali meeting room standardizzate lasciano il posto a diversi ambienti, progettati e arredati in funzione del loro scopo (Activity Based Working). Si va così da grandi spazi per gli eventi aziendali a piccole sale per il brainstorming, ognuno dei quali deve avere una dotazione ad hoc: il video è fondamentale, ma soprattutto lo è la capacità di miscelare due tipologie di partecipanti, quelli in presenza e quelli da remoto.

Sulla base di queste premesse nasce Logitech Select, che mette a disposizione un’assistenza h24 con intervento entro 1 ora, la sostituzione dei prodotti, un’autorizzazione al reso (RMA) entro il giorno lavorativo successivo, un Customer Success Manager (CSM) con competenze tecniche avanzate e una piattaforma di reportistica e informazioni sull’impiego delle sale riunioni (Logitech Sync).

Infine, ma non per importanza, Select è un abbonamento basato sulla quantità di sale coperte dal servizio. È dunque un piano scalabile e dal costo allineato alle reali esigenze del Cliente. In questo modo, Logitech garantisce l’operatività continua delle sale riunioni, anche in presenza di guasti e criticità, e soprattutto accompagna le imprese verso un nuovo paradigma di lavoro smart, che trattiene i talenti e aiuta l’impresa ad acquisirne di nuovi.