Logitech Sight: la videocamera con IA per il lavoro ibrido

Logitech Sight è la nuova videocamera da tavolo di Logitech dotata di intelligenza artificiale che funziona con Logitech Rally Bar o Rally Bar Mini per catturare in modo intelligente la prospettiva migliore dei partecipanti alle riunioni e seguire le conversazioni mentre si spostano nella sala conferenze. Nell’attuale panorama del lavoro ibrido, in cui il 43% dei dipendenti in remoto dichiara di non sentirsi incluso, Logitech Sight aiuta a risolvere la disparità tra i team ibridi offrendo un’esperienza “al tavolo” durante le riunioni al pari dei colleghi in ufficio.

“Non siamo più costretti a casa, legati a schermi come durante la pandemia. Oggi la modalità di lavoro ibrido, in cui c’è chi è presente in ufficio e chi invece lavora da remoto, rende più ardua la sfida di offrire esperienze eque per tutti“, dichiara Scott Wharton, General Manager di Logitech Video Collaboration. “Logitech Sight, se utilizzato con Rally Bar o Rally Bar Mini, utilizza l’intelligenza artificiale per far fronte a questa esigenza attraverso un sistema che permette di utilizzare angolazioni multiple e una regia intelligente in grado di coinvolgere i partecipanti che assistono a una riunione da remoto all’interno della stanza. Infatti, i nostri clienti hanno confermato che questa è una delle maggiori criticità legate al lavoro ibrido da risolvere per rendere migliore il “ritorno in ufficio” dei team. Sulla base di anni di ricerca e di questi primi feedback, pensiamo di aver capito come è necessario agire per supportare le aziende di ogni dimensione.”

Logitech Sight è l’ultima di una serie di innovazioni progettate per garantire condizioni eque a tutti gli utenti, indipendentemente dal fatto che scelgano di lavorare dall’ufficio, da casa o da qualsiasi altro luogo. Questa è “The New Logic of Work”: progettare soluzioni tecnologiche per tutte le persone in tutti gli spazi.

Come videocamera dotata di intelligenza artificiale, Logitech Sight offre prospettive diverse estendendo l’audio e il video in ambienti più ampi ai dispositivi Rally Bar o Rally Bar Mini, posti nella parte anteriore della stanza. Grazie alla doppia videocamera 4K e ai sette microfoni beamforming, Sight cattura le conversazioni e i discorsi non verbali così come avvengono naturalmente. Questo migliora la partecipazione e il coinvolgimento dei dipendenti, aiutando i partecipanti in remoto a sentirsi come se fossero realmente seduti al tavolo. Nel prossimo futuro – dopo il lancio – Sight abiliterà RightSight con Smart Switching, un’intelligenza adattiva che seleziona la vista migliore tra la videocamera da tavolo e quella frontale, passando in modo intuitivo dalla vista della videocamera alle interazioni di persona, riportando le conversazioni in maniera realistico.

Grazie all’integrazione con le principali piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, Logitech Sight semplifica l’utilizzo di funzioni di layout di riunione ibride come Zoom Smart Gallery e la visualizzazione dinamica di Microsoft Teams. La compatibilità con le piattaforme più diffuse garantisce inoltre ai team IT che la tecnologia delle smart room continuerà a soddisfare le esigenze in continua evoluzione della forza lavoro ibrida.

Facilità d’uso in primo piano

Logitech Sight è facile da installare grazie ai supporti inclusi e alla gestione integrata dei cavi, una caratteristica fondamentale per i team IT che devono attrezzare gli spazi di collaborazione in modo flessibile e scalabile. La gestione è semplice grazie a Logitech Sync, un software gratuito che consente di monitorare, aggiornare e risolvere le anomalie dei dispositivi da un’interfaccia basata su cloud. Il dispositivo è totalmente compatibile con Rally Bar e Rally Bar Mini, quindi i team IT possono implementare con sicurezza questa nuova tecnologia con le barre video esistenti.

Sight non solo migliora RightSight 2 Speaker View, ma si affianca a Scribe, Rally Bar e Rally Bar Mini per contribuire a risolvere una delle sfide più pressanti del mondo del lavoro ibrido: rendere le riunioni più eque per tutti.

Approccio alla sostenibilità

Logitech si impegna a creare un mondo più equo e positivo dal punto di vista climatico, lavorando attivamente per ridurre il proprio impatto sulle emissioni di carbonio. Per questo motivo, anche Logitech Sight sarà in parte realizzato con materiali a basso impatto, come plastica riciclata post-consumo e alluminio a basse emissioni di carbonio, quando possibile, e sarà spedito in imballaggi provenienti da fonti responsabili.

Prezzi e disponibilità

Logitech Sight sarà disponibile a livello mondiale a metà del 2023 con un prezzo di listino di 2399 € + iva.