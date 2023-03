Server Rack con AMD EPYC 9004 e soluzioni di raffreddamento a liquido: novità da ASUS

ASUS, fornitore di sistemi server, schede madri per server e workstation, ha annunciato nuove soluzioni server best-in-class alimentate dai recenti processori AMD EPYC serie 9004. ASUS ha anche presentato soluzioni di raffreddamento a liquido di categoria superiore che migliorano notevolmente l’efficacia di utilizzo dell’energia (PUE) per i data center.

L’innovativo design termico di questa nuova generazione offre potenza e capacità termiche superiori per supportare funzionalità leader della categoria, tra cui CPU fino a 400 watt, GPU fino a 350 watt e rete a 400 Gbps.

Progettazione sostenibile per data center HPC

Sfruttando l’innovativo design termico ASUS, le soluzioni server rack di ASUS sfruttano un ottimizzato flusso d’aria del sistema, riducendo al minimo il consumo energetico e massimizzandone l’efficienza. Il minor consumo energetico è in linea con l’iniziativa ASUS 2025 Sustainability Goals, che mira a realizzare un cambiamento proattivo e significativo. Il nuovo design del vassoio del disco rigido sul pannello frontale dei server della serie RS presenta fori di ventilazione più ampi del 44% rispetto alla generazione precedente, aumentando il flusso d’aria attraverso il sistema e migliorando l’efficienza termica. Ciò incrementa la longevità dei componenti, inclusi quelli che si basano sulle più recenti tecnologie DDR5, PCIe 5.0 e NVMe. Il design migliorato dei flussi della ventola, con tunnel indipendenti per i flussi d’aria per CPU e GPU, migliora le capacità delle CPU da 400 W e delle GPU da 350 W, così da moltiplicare notevolmente le potenzialità nei carichi di lavoro aziendali ad alta intensità di calcolo.

Soluzioni complete per il raffreddamento a liquido

L’aumento del consumo energetico, TDP più elevati delle CPU e le GPU sempre più potenti rappresentano una sfida per i server e gli operatori dei data center. Il più recente server ad alta densità RS720QA-E12, raffreddato tramite tecnologia direct-to-chip (D2C), si distingue dalla concorrenza per offrire un consumo energetico della ventola ridotto di oltre il 90% e livelli di rumorosità inferiori di oltre il 29,6% — grazie anche alle tecnologie ASUS Thermal Tecnologie Radar 2.0 e Power Balancer. ASUS sta collaborando con Submer e MGC, partner leader del settore per il raffreddamento a immersione, per fornire soluzioni complete con raffreddamento a liquido, dai server ai moduli necessari, alle planimetrie dei data center, fino alla valutazione delle capacità e dell’infrastruttura suggerita.

Soluzioni server ASUS EPYC 9004 da record mondiale

I processori AMD EPYC serie 9004 esaltano la storia di innovazioni proposte da AMD per l’architettura x86 e vantano prestazioni da record grazie alla tecnologia a 5 nm di nuova generazione. Introducono inoltre il supporto per DIMM DDR5 ad alte prestazioni, 128 percorsi PCIe 5.0 e 12 canali di memoria, fornendo tutte le risorse necessarie per i grandi volumi di calcoli che ad alta intensità di memoria tipici delle applicazioni di AI, ML, HPC. ASUS continua la sua leadership nelle prestazioni raggiungendo 24 record mondiali nei benchmark su SPEC CPU2017 e SPECjbb con i server dual-socket RS700A-E12 e single-socket RS520A-E12.

Questi nuovi server ASUS, alimentati tutti da processori AMD EPYC serie 9004, includono i modelli dual-socket RS720A-E12 e RS700A-E12 e quelli single-socket RS520A-E12 e RS500A-E12. Si aggiungono ai server a densità ottimizzata RS720QA-E12 e i server GPU ESC8000A-E12 e ESC4000A-E12. Tutti i server GPU ASUS sono certificati NVIDIA per supportare le soluzioni NVIDIA AI Enterprise e Omniverse. Tutti i server ASUS basati sui processori AMD EPYC serie 9004 sono certificati da VMware, Microsoft Windows Server e Linux.