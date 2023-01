ASUS: nuove soluzioni per le aziende e per gli studenti

In occasione della chiusura del CES 2023, ASUS presenta due nuove soluzioni commerciali – ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) per i dirigenti d’azienda e la serie ASUS BR1102 (BR1102C e BR1102F) per il settore dell’istruzione – che offre prestazioni, versatilità e flessibilità incredibili.

Questi nuovi prodotti, progettati in modo sostenibile, consentono una produttività senza sosta e grandi opportunità di apprendimento, offrendo un futuro incredibile nel mondo degli affari e dell’istruzione.

ExpertBook B9 OLED garantisce ai dirigenti aziendali un design ultraleggero e di qualità che non scende a compromessi in termini di prestazioni, durata e sicurezza. Il robusto e affidabile ASUS BR1102 vanta una resistenza di livello militare, un display dinamico con certificazione TÜV, antiriflesso e wide-view, e un design compatto e modulare che consente ai giovani studenti di studiare, accedere allo stream e giocare senza sosta. Poiché ASUS continua a lavorare per un futuro sostenibile, queste due nuove soluzioni incarnano nuove pratiche di progettazione e produzione che riducono l’impatto ambientale e la carbon footprint.

ExpertBook B9 OLED (B9403CVA): un laptop business premium e ultraleggero per dirigenti in movimento

Per le continue esigenze di viaggio dei dirigenti d’azienda, ExpertBook B9 OLED è l’ultimissima soluzione dal peso ultraleggero. Il dispositivo offre qualità e design di alto livello, pur rimanendo uno dei portatili business da 14 pollici più leggeri al mondo, persino più leggero di molti portatili da 13 pollici presenti sul mercato. Realizzato in lega di magnesio-litio, la lega metallica più leggera, il suo design leggero e resistente presenta aggiornamenti chiave che lo rendono il compagno di viaggio perfetto per i dirigenti d’azienda.

Pur essendo leggero, l’ExpertBook B9 OLED offre le prestazioni, la sicurezza e la resistenza di alto livello che i manager si aspettano. Che si tratti di rivedere report o di creare infografiche per proposte commerciali, ExpertBook B9 OLED è il computer portatile aziendale per eccellenza. Completo dell’ultimo processore Intel® Core™ vPro® di 13a generazione e fino a 64 GB di memoria, oltre a un sistema di raffreddamento intelligente che aumenta le prestazioni del 36%, ExpertBook B9 OLED offre prestazioni di calcolo rapide e reattive con una gestibilità di livello aziendale. Windows 11 Pro e diversi livelli di sicurezza, tra cui il TPM 2.0 opzionale, garantiscono la sicurezza dei dati e la protezione della privacy.

La webcam, l’altoparlante e il microfono migliorati consentono di effettuare videochiamate di alta qualità; il display OLED con rapporto di aspetto 16:10 e rapporto schermo/corpo del 90% offre colori vividi, basse emissioni di luce blu e un’esperienza visiva coinvolgente. Certificato MIL-STD-810H e ASUS, l’ExpertBook B9 OLED offre ai dirigenti aziendali il massimo vantaggio quando si tratta di computer in movimento. È anche ricco di piccoli extra per migliorare l’esperienza di ogni utente, tra cui un touchpad più grande del 26,8% rispetto al passato, che migliora sia la navigazione che il controllo.

Come tutte le soluzioni ASUS annunciate al CES 2023, anche ExpertBook B9 OLED è stato progettato all’insegna della sostenibilità. Il processo di produzione non solo garantisce una maggiore rigidità, ma riduce anche gli scarti di materiale del 29% e i tempi di produzione fino al 75% per massimizzare l’efficienza energetica e ridurre ulteriormente l’impatto ambientale. Grazie all’impiego di materiali ecocompatibili e a

una maggiore efficienza energetica, il dispositivo dovrebbe ottenere la certificazione EPEAT Gold e superare gli standard ENERGY STAR.

ASUS BR1102 (BR1102C e BR1102F): Laptop didattici affidabili per un apprendimento misto

Gli studenti si affidano a computer portatili resistenti e flessibili per essere produttivi e avere successo negli attuali ambienti di apprendimento ibridi. Quando sono in movimento tra casa, scuola e attività extrascolastiche, ASUS BR1102, disponibile sia nella versione tradizionale a conchiglia che in quella convertibile a 360°, è un compagno affidabile per i giovanissimi studenti. Il suo design compatto e robusto da 11,6 pollici si adatta a qualsiasi zaino e resiste a cadute, urti e all’usura quotidiana. Superando i test di resistenza di livello militare, BR1102 è dotato di una tastiera resistente al rovesciamento dei liquidi, di un esterno resistente alle manomissioni e ai graffi, di componenti rinforzati, di un paraurti avvolgente in gomma e di una facile presa.

Costruito per coinvolgere gli studenti, le funzioni educative del BR1102 rendono l’apprendimento a distanza facile e divertente. Con un processore Intel Core di 12a generazione e Windows 11 Education, fino a 10 ore di durata della batteria, connettività ad alta velocità, fotocamera con riduzione del rumore, webcam shield e fotocamera da 13 MP rivolta all’esterno, gli studenti saranno pronti per il successo ogni giorno della settimana.

BR1102 è anche costruito per essere durevole, grazie a un design sostenibile e a bassa manutenzione, che riduce al minimo la risoluzione dei problemi e l’amministrazione per i team IT, massimizzando i vantaggi per l’ambiente. Le viti uniformi riducono la perdita di componenti e il design modulare lo rende flessibile in vari ambienti di apprendimento. La doppia memoria espandibile per i file didattici di grandi dimensioni, il display certificato TÜV e la lunga durata della batteria assicurano che gli studenti rimangano connessi e informati sulle loro lezioni per tutto il giorno. Come ulteriore vantaggio, la tastiera con ASUS Antimicrobial Guard è stata verificata secondo gli standard ISO per inibire la crescita dei batteri di oltre il 99% per un periodo di 24 ore, contribuendo a mantenere le superfici dei laptop pulite e igieniche.

Il Presidente di ASUS Computer International, Benjamin Yeh, ha dichiarato: “ASUS è impegnata a guidare i progressi verso un futuro più sostenibile e a creare un’impresa a zero emissioni, utilizzando la nostra leadership tecnologica, il rigore dei dati e la filosofia incentrata sull’uomo. Con i nuovi ExpertBook B9 OLED e BR1102, i manager d’azienda e gli studenti possono beneficiare di un uso efficiente dell’energia che riduce la carbon footprint. Al di là del design, ASUS realizza i proprio in modo sostenibile, con pratiche di fornitura, produzione e materiali che ci avvicinano ai nostri obiettivi di sostenibilità per il 2023 e oltre”.