Smart Office: Sharp amplia la sua gamma di stampanti

Sharp ha lanciato due nuove multifunzione (MFP) bianco/nero A4 per offrire alle aziende che puntano su uno Smart Office una soluzione di stampa sicura e senza interruzioni. I nuovi modelli, BP-B537WR e BP-B547WD, sono dotati di una connettività semplice e di parametri di sicurezza all’avanguardia, senza tralasciare l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Le MFP monocromatiche A4 di nuova generazione racchiudono tutte le caratteristiche della pluripremiata gamma A3 di Sharp, ampliando ulteriormente l’ecosistema di dispositivi e servizi smart office di Sharp per soddisfare le esigenze di tutte le imprese.

Privilegiare la connettività e la produttività

Oggi si lavora in ufficio, a casa e da remoto: per questo i più recenti dispositivi di stampa Sharp offrono funzionalità basate sul cloud per consentire ai team di collaborare con semplicità da qualsiasi luogo. I nuovi modelli per lo Smart Office sono dotati di un connettore Microsoft Teams, che consente agli utenti di stampare e scansionare i documenti presenti nei loro canali e cartelle Teams. La connettività LAN wireless garantisce un utilizzo sicuro del wireless, mentre le funzioni di connettività mobile consentono la gestione delle attività di stampa direttamente dagli smartphone.

La produttività è un fattore chiave per le imprese. I nuovi modelli MFP A4 di Sharp offrono efficienti funzionalità di gestione dei documenti, con velocità di stampa fino a 47 ppm e velocità di scansione fino a 130 ppm, così da soddisfare le esigenze di ambienti di lavoro di tutte le dimensioni e supportarne la produttività.

Sicurezza all’avanguardia per proteggere utenti, dispositivi e dati

I nuovi modelli per lo Smart Office includono funzioni di sicurezza avanzate per proteggere ogni dispositivo, nonché i dati archiviati e condivisi. L’integrazione con strategie di sicurezza più ampie e il supporto opzionale di Bitdefender anti-malware consentono di mantenere al sicuro dati, dispositivi e reti. La gestione remota del firmware offre agli utenti la tranquillità di un aggiornamento automatico alla versione più recente, evitando di doversi affidare all’assistenza per l’installazione.

Funzionalità e design intelligenti

Con un look elegante e moderno, le nuove MFP Sharp dispongono di un pannello di controllo LCD touchscreen full flat da 7 pollici inclinabile e personalizzabile. L’interfaccia di semplice utilizzo, comune a tutta la gamma di stampanti Sharp, migliora l’esperienza dell’utente e consente a chi ha già familiarità con i dispositivi Sharp di utilizzarli da subito. Progettato per essere “a prova di futuro”, l’Application Portal fornisce aggiornamenti software e applicazioni cloud connector per garantire che le MFP siano sempre aggiornate.

Sostenere gli obiettivi ambientali

Poiché la sostenibilità è una priorità fondamentale per molte aziende, le nuove multifunzione Sharp pensate per lo Smart Office integrano funzioni in linea con gli obiettivi ambientali. I nuovi prodotti hanno livelli di consumo energetico ridotti rispetto ai modelli precedenti; fino al 19% di risparmio in modalità “ready” e al 57% in modalità “sleep”.

Ben Lake, Senior Product Manager di Sharp Europe, ha dichiarato: “ Connettività, produttività, sostenibilità ambientale e sicurezza dei dati sono le principali richieste dei moderni luoghi di lavoro. Per questo motivo le ultime MFP SHARP sono costruite appositamente per soddisfare tutte queste priorità chiave. Stiamo assistendo a una crescita della domanda di modelli A4 in seguito alla diffusione del lavoro ibrido e alla rivalutazione da parte delle aziende dell’utilizzo dello spazio negli uffici, tra cui la dimensione dei dispositivi di stampa”.

I nuovi modelli per lo Smart Office sono GIà disponibili per l’acquisto presso Sharp e i suoi partner.