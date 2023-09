SHARP Tech-Day: appuntamento il 10-12 novembre

Si chiama “SHARP Tech-Day” la prima grande esibizione indipendente della tecnologia di SHARP con un sito web dedicato già attivo.

Lo ha annunciato la stessa azienda, che terrà la grande esibizione indipendente della sua tecnologia “SHARP Tech-Day” dal 10 al 12 novembre al Tokyo Big Sight (Koto-Ku, Tokyo). L’evento sarà l’occasione per celebrare il 111° anniversario dalla fondazione dell’azienda, avvenuta il 15 settembre 1912.

“SHARP Tech-Day”: è già live anche un sito web dedicato

Con il tema “Be a Game Changer – Game-changing technologies transforming our future”, Sharp presenterà tecnologie innovative che saranno la forza motrice della propria crescita sostenibile a medio e lungo termine. Nella sede saranno allestite, in collaborazione con aziende tecnologiche partner, quattro aree tematiche “Smart Living”, “Smart Industry”, “Smart Cities” e “Sustainability”. Al loro interno i visitatori potranno toccare con mano e testare prodotti e servizi che portano innovazione nel mondo. Inoltre, sono previste diverse opportunità, quali presentazioni, tavole rotonde con personalità di spicco, opportunità di confronto per le start-up e gli studenti in cerca di lavoro.

Un evento business ma anche consumer

Sharp continuerà a realizzare innovazioni uniche in una varietà di settori, compreso il modo in cui le persone vivono e lavorano. In questo modo, con “SHARP Tech-Day”, Sharp intende affermare la propria immagine di azienda dal marchio forte, vicina alle persone e alla società. In grado di offrire costantemente nuovi valori al mondo.

“SHARP Tech-Day”: le date:

10 novembre (venerdì) 13:00 – 18:00;

11 (sabato) 10:00 – 18:00;

12 (domenica) 10:00 – 16:00.

Sede:

Tokyo Big Sight East Hall 8 (3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, Giappone)

Modalità di iscrizione:

Registrarsi dal sito web dedicato: https://global.sharp/techday/