Socomec lancia il primo sistema di misura multipunto certificato MID

Il sistema DIRIS Digiware di Socomec è ora disponibile anche in versione MID (Measuring Instrument Directive) e potrà quindi essere impiegato nelle applicazioni che richiedono la verifica fiscale dell’energia effettivamente consumata, come richiesto dalla direttiva MID. Nello specifico si parla di infrastrutture, industrie e centri commerciali.

Entrando nel dettaglio dell’offerta, i moduli di misura certificati MID sono i DIRIS Digiware: I-30; I-35; I-60; I-61; S-130; S-135.

Garanzia di un elevato livello di sicurezza metrologica

La Direttiva sugli strumenti di misura è una Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 26 febbraio 2014 (2014/32/UE), che si applica agli strumenti di misura quali contatori di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, nonché pesi o quantità di liquidi utilizzati nelle transazioni commerciali. Inoltre, un allegato specifico della Direttiva (MI-003) è dedicato ai contatori di energia elettrica attiva (kWh).

In generale, la Direttiva MID definisce un quadro giuridico per garantire la protezione dei consumatori e la correttezza del commercio, stabilendo che gli strumenti di misura debbano essere valutati da un organismo notificato.

L’Ing. Luca Girometta, Sales & Business Support Manager di Socomec, commenta: “Le valutazioni di conformità degli strumenti di misura sono effettuate da un organismo notificato. I contatori elettrici, ad esempio, possono essere valutati in termini di progettazione del prodotto e di garanzia della qualità del processo produttivo. Le norme EN 50470-1 e EN 50470-3 definiscono i requisiti in termini di meccanica, compatibilità elettromagnetica e precisione. Un prodotto progettato in conformità a questi standard soddisfa i requisiti essenziali e specifici della direttiva MID. L’organismo notificato utilizza queste norme e la direttiva per verificare la conformità dei contatori. La precisione dell’energia attiva misurata dal contatore è definita di Classe A, B o C”.

Strumenti di misura certificati MID che definiscono un nuovo standard nel settore industriale

Socomec fornisce una gamma di strumenti di misura certificati MID sia con inserzione diretta che tramite sensori amperometrici.

Nello specifico, la gamma si compone di contatori tradizionali COUNTIS e analizzatori DIRIS in formato modulare per il monitoraggio di un singolo carico e dei moduli DIRIS Digiware S-13xMID, I-3xMID e I-6xMID certificati in Classe C, ideali per misurare con precisione il consumo di più carichi elettrici. La presenza di un unico display semplifica la lettura di tutte le misure.

Per garantire l’integrità del sistema e una precisione di misura senza precedenti, i moduli di misura dell’energia DIRIS Digiware MID sono dotati di caratteristiche innovative che vanno oltre le pratiche di mercato convenzionali.

L’Ing. Girometta continua: “Siamo consapevoli di quanto sia fondamentale che queste misure siano precise e che tutte le parti abbiano piena fiducia nell’integrità dei dati. I nostri moduli DIRIS Digiware MID incorporano dispositivi antimanomissione davvero innovativi, che comprendono un sistema di allarme intelligente più efficace dei sigilli convenzionali offerti dai contatori MID tradizionali”.