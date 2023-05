Data Center Nation: Socomec protagonista

Coerentemente con la propria missione di garantire le performance energetiche delle installazioni elettriche ovunque esista criticità, Socomec parteciperà al Data Center Nation, in programma a Milano il 31 maggio, presentando le proprie soluzioni per l’alimentazione e il monitoraggio dei Data Center al fine di ambire ad una continuità assoluta.

Nello specifico, durante l’evento Socomec sarà protagonista dello speech: “Evitare il fine vita degli UPS e rimuovere i differenziali nei data center secondo la norma CEI 64-8: è possibile?” con l’intervento di Marco Negri, Specification Engineer di Socomec e l’Ing. Leo Saro, Product Manager Power Conversion di Socomec.

Il fine vita, di cui si parlerà durante il Data Center Nation, è un problema particolarmente sentito nel settore degli UPS, infatti, una delle chiavi della sostenibilità è tenere i prodotti in circolazione per il tempo più lungo possibile: prodotti con una durata maggiore sono vantaggiosi in termini di consumo di risorse e di contributo al global warming.

Inoltre, il fine vita degli UPS è una delle principali criticità anche per chi gestisce un data center, in quanto la sostituzione di un UPS è un processo complesso e sottopone le applicazioni ad un rischio rilevante.

Durante l’incontro al Data Center Nation verrà spiegato, in particolare, come sia possibile ritardare questa situazione critica ed arrivare addirittura ad avere UPS con una vita utile attesa pari a quella dell’intero data center.

Rimanendo in tema di criticità legate all’interruzione della continuità assoluta, durante l’incontro verrà approfondito anche il discorso delle protezioni differenziali, che è un altro dei fattori critici di cui tenere conto nella gestione di un data center.

Infatti, se da un lato le protezioni differenziali proteggono l’impianto dalle correnti disperse, quindi da possibili serie conseguenze, dall’altro questi dispositivi possono interrompere l’alimentazione ai carichi informatici provocando uno scenario altrettanto grave.

Durante lo speech al Data Center Nation verrà illustrato come, grazie alle attuali tecnologie, sia possibile evitare l’installazione di questi dispositivi di protezione, pur mantenendo la piena conformità alle normative vigenti.

Mentre allo stand Socomec presenterà alcune novità assolute nel mercato e approfondirà le funzioni innovative delle soluzioni Delphys XL, Diris Digiware, Modulys e Sunsys HES L.

Delphys XL è un UPS estremamente compatto ed efficiente, progettato per proteggere le applicazioni più critiche offrendo una ridondanza intrinseca e consentendo, grazie al suo design, interventi di manutenzione rapidi e sicuri. Basato sulla piattaforma XL ad alta potenza di Socomec, Delphys XL sfrutta i punti di forza e l’unicità dell’architettura XL per offrire una resilienza straordinaria, eliminando i singoli punti di guasto tipici degli UPS monolitici.

Diris Digiware è il primo sistema di misura e monitoraggio totalmente personalizzabile e scalabile. In particolare, si tratta di una soluzione per impianti elettrici AC e DC, completa di unità di controllo centralizzato, software di analisi e sensori di corrente.

Modulys è la nuova generazione di soluzioni UPS modulari ad alta potenza sviluppata da Socomec. Questa soluzione risponde alle esigenze di flessibilità e modularità richieste dalla crescente digitalizzazione dell’industria e dalla rapida espansione del settore data center.

Per la prima volta si uniscono i vantaggi di una standardizzazione dei componenti alla flessibilità di una soluzione su misura. Questo consente di adattare il sistema alle particolari esigenze di un’infrastruttura elettrica specifica mantenendo un’alta competitività sul mercato.

Sunsys HES L è una nuova soluzione on-grid certificata CEI-016 di Socomec che permette l’accumulo di energia da generazione rinnovabile, aumentandone la penetrazione e ottimizzando i consumi per garantire una migliore efficienza energetica. Senza contare che la grande flessibilità di questo sistema energy storage lo rende adatto al collegamento in assenza di produzione da fonti rinnovabili, ad esempio per il supporto alla rete