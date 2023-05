SSD: KIOXIA annuncia la serie BG6

KIOXIA Europe ha annunciato l’aggiunta della serie KIOXIA BG6 alla gamma di unità a stato solido (SSD) PCIe 4.0. È il primo prodotto a presentare la nuova memoria flash 3D BiCS FLASH di sesta generazione dell’azienda e quasi 1,7 volte le prestazioni del suo predecessore.

Progettati per mettere a disposizione degli utenti di PC le maggiori velocità e la convenienza offerti dallo standard PCIe 4.0, i potenti e compatti SSD client della serie KIOXIA BG6 offrono un fattore di forma M.2 2230 discreto con maggiori capacità e maggiore efficienza energetica. Sono anche disponibili versioni con fattore di forma M.2 2280 su un solo lato.

KIOXIA BG6, un’opzione interessante per notebook e desktop

La serie KIOXIA BG6 permette prestazioni flash back-end mantenendo la convenienza e aumentando la capacità ed è quindi un’opzione interessante per notebook e desktop dei settori professionali e consumer. Le unità KIOXIA BG6 supportano la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) completamente maturata, che utilizza parte della memoria host (DRAM) come se fosse propria, per realizzare un SSD ad alte prestazioni senza DRAM.

“L’ultima linea di SSD client KIOXIA porta le prestazioni a nuovi livelli grazie alla serie BG6 di nuova generazione. Sono adatti allo stile di vita mobile e flessibile di oggi per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori moderni di lavorare e giocare da qualsiasi luogo. La serie BG6 si adatta anche a varie applicazioni di dispositivi integrati” ha dichiarato Frederik Haak, Senior Manager del marketing dei prodotti SSD di KIOXIA Europe GmbH.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi includono:

Capacità di 256 gigabyte (GB), 512 GB, 1.024 GB e 2.048 GB

Interfaccia PCIe con 64 gigatransfer al secondo (GT/s) (corsie Gen4 x4)

Fino a 6.000 megabyte al secondo (MB/s) di lettura sequenziale e 5.300 MB/s di scrittura sequenziale

Fino a 850.000 IOPS in lettura casuale e 900.000 IOPS in scrittura casuale

in lettura casuale e 900.000 IOPS in scrittura casuale Supporto avanzato per il set di funzionalità NVMe 1.4c e comando di gestione base su System Management Bus (SMBus) per una gestione termica più rigorosa

Il supporto per gli ultimi standard TCG Pyrite e Opal, così come la protezione dei dati end-to-end assicurano la sicurezza dei dati sia a casa che in ufficio

Supporto del segnale di notifica in caso di perdita di potenza per proteggere i dati da spegnimenti forzati

Supporto del segnale a banda laterale (PERST#, CLKREQ# e PLN#) sia per 1,8 V che per 3,3 V

Funzione di recupero firmware tramite piattaforma di supporto

La serie KIOXIA BG6 inizierà il campionamento nella seconda metà del 2023 per la valutazione dei clienti OEM.