Certificazione Windows Server 2022 per gli SSD KIOXIA

KIOXIA Europe ha annunciato che le sue serie KIOXIA CM6 e KIOXIA CD6 dell’unità SSD PCIe 4.0 NVMe e la serie KIOXIA PM6 dell’unità SSD SAS 24G hanno ottenuto la certificazione Data Center Software-Defined (Software-Defined Data Center, SDDC) di Microsoft Windows Server 2022. Questa designazione consente di utilizzare le unità SSD KIOXIA con le soluzioni SDDC di Windows Server 2022 che sfruttano Storage Spaces Direct. I test di certificazione sono stati condotti da Microsoft per garantire la compatibilità e le prestazioni degli SSD KIOXIA.



Microsoft Storage Spaces Direct è una funzione di Windows Server che crea una soluzione di archiviazione software-defined, combinando SSD su server in cluster e consentendo la condivisione di risorse di archiviazione in infrastrutture IT convergenti e iperconvergenti. Gli utenti possono aumentare la capacità di archiviazione aggiungendo più unità o server nel cluster. Storage Spaces Direct inserisce automaticamente le nuove unità e riequilibra il pool di archiviazione.



Come dichiarato da Paul Rowan, Vice Presidente Marketing SSD di KIOXIA Europe: «L’avanzamento dei data center software-defined esige le giuste soluzioni di storage. KIOXIA si sforza di migliorare costantemente la sua tecnologia passata e può fornire esattamente queste soluzioni. Le nostre unità SSD basate sulla tecnologia di memoria flash BiCS FLASH 3D, abbinate alla nostra tecnologia di controller SSD, offrono ai nostri clienti miglioramenti delle prestazioni e soluzioni affidabili ed economiche».