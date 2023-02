Stampanti monocromatiche: novità in casa Canon

La nuova serie varioPRINT 140 QUARTZ dedicata agli ambienti di media produzione è stata annunciata da Canon per rinnovare la gamma di stampanti monocromatiche.

Dotato della comprovata tecnologia alla base della serie varioPRINT 140, il nuovo modello QUARTZ si contraddistingue per il suo design moderno e offre ai fornitori di servizi di stampa commerciali e in-house la possibilità di effettuare un upgrade temporaneo della velocità per supportare i picchi produttivi. È inoltre disponibile un Form Assist Module opzionale che permette di incrementare la flessibilità applicativa.

Con oltre 2.200 unità installate nell’area EMEA, la serie varioPRINT 140 ha ottenuto sin dal suo lancio (2017) grande consenso da parte del mercato. Progettata per gli ambienti di stampa con volumi medi che producono da 80.000 a 800.000 stampe A4 al mese, la serie varioPRINT 140 QUARTZ è pensata per durare nel tempo, garantendo prestazioni di stampa affidabili, una produttività uniforme e una qualità elevata nelle varie applicazioni, come (a puro titolo d’esempio): manualistica, documentazione tecnica, campagne crossmediali, fumettistica, spartiti musicali ecc.

Grazie alla disponibilità di una nuova tipologia di licenza, gli utenti del modello QUARTZ possono avvalersi di upgrade della velocità permanenti, da 115 (ppm) a 130 o 140 pagine A4 al minuto. L’opzione “licenza di upgrade temporanea di velocità” offre alle aziende la flessibilità necessaria per affrontare volumi di produzione e modelli di acquisto imprevedibili, oltre alla possibilità di potenziare la capacità fino a 2,3 milioni di immagini A4 al mese per gestire i picchi stagionali. La licenza temporanea è disponibile a pagamento su base mensile e può essere estesa tante volte quanto necessario nel corso del ciclo di vita della stampante.

In aggiunta è possibile integrare un Form Assist Module opzionale nel vassoio carta, per una gestione dei supporti ancora più versatile che consente di incrementare la capacità di stampa di carte speciali con spessori irregolari.

La serie varioPRINT 140 QUARTZ non produce emissioni di ozono ed è progettata per ridurre al minimo lo scarto di toner. Grazie alla tecnologia HeatXchange, il calore generato in fase di fissaggio del toner viene trasferito alle pagine successive durante la stampa. Questo contribuisce a ridurre il consumo energetico, mentre la bassa temperatura di fusione consente la stampa su un’ampia varietà di supporti.

La stampante è dotata di serie di un server di stampa Canon PRISMAsync, che assicura un controllo intuitivo e consente di programmare il lavoro fino a otto ore. Inoltre, per evitare interruzioni nei processi di stampa, gli operatori ricevono le notifiche che segnalano la necessità di rifornire il toner o la carta, oppure di rimuovere la stampa, con largo anticipo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Giuseppe D’Amelio, DP&S Marketing & Innovator Director Canon Italia: «Sebbene il settore della stampa digitale tenda a focalizzare l’attenzione sul colore, le stampanti monocromatiche continueranno a rappresentare una parte significativa dei volumi di stampa totali, ora e in futuro. Molti PSP e stampatori in-house necessitano di stampanti monocromatiche robuste che garantiscano la qualità, produttività e facilità di utilizzo necessarie per la produzione di applicazioni spesso urgenti. Dal suo lancio nel 2017, migliaia di aziende in tutta l’area EMEA hanno adottato la serie varioPRINT 140 per la sua capacità di contribuire in modo affidabile alla loro produttività. Con l’introduzione di un upgrade temporaneo della velocità, rispondiamo alla crescente esigenza di rispondere alle repentine variazioni del mercato. La maggiore flessibilità infine consente ai clienti di investire in tutta tranquillità, sapendo che possono sfruttare una capacità aggiuntiva durante i picchi produttivi».

La nuova serie varioPRINT 140 QUARTZ sarà commercializzata da Canon o dai partner accreditati a partire da aprile 2023.