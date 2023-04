SureColor Serie T e P: Epson amplia la gamma

Epson amplia la gamma dei multifunzione SureColor Serie T e P, indirizzati ai mercati tecnico e fotografico, con i modelli SC-T5700DM, SC-T7700DM e SC-P8500DM. Sono tutti dotati di uno scanner CIS da 36 pollici completamente integrato con doppia sorgente luminosa e filtri RGB, che identifica e rimuove pieghe e grinze dalle immagini acquisite e offre maggiore sicurezza grazie all’invio crittografato delle scansioni verso destinazioni sicure. Inoltre, SC-T5700DM e SC-T7700DM possiedono un nuovo inchiostro rosso, ideale per l’evidenziazione di disegni CAD e per la fedeltà dei colori di poster, pubblicità e loghi, mentre SC-P8500DM include un inchiostro grigio che amplia la gamma cromatica, per stampe fotografiche di alta qualità.

Queste nuove caratteristiche sono state introdotte mantenendo le stesse compatte dimensioni dei modelli precedenti, per permettere un facile posizionamento negli uffici senza incidere sugli spazi di lavoro. Non solo: SC-T5700DM, SC-T7700DM e SC-P8500DM sono progettati per offrire flussi di lavoro semplificati che riducono al minimo i tempi di stampa e scansione.

Con questo annuncio, la gamma di multifunzione SureColor T risulta ancora meglio equipaggiata per soddisfare le esigenze dei clienti, in settori che spaziano dalla vendita al dettaglio alla pubblica amministrazione, dall’istruzione all’edilizia fino alla produzione GIS. Tutto ciò rende queste nuove unità interessanti per molti mercati, in particolare per architetti, ingegneri, progettisti CAD, grandi aziende, forze armate e istituti scolastici, ma anche nella produzione di poster, nelle copisterie e nelle attività di ricerca e sviluppo, dove la sicurezza è un fattore importante.

“La gamma SureColor di Epson – ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – è nota per la sua capacità di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza professionale e per la combinazione unica di qualità, affidabilità e convenienza. L’ampliamento delle serie SureColor Serie T e P e l’arrivo di queste unità particolarmente compatte e completamente integrate accelera i flussi di lavoro, rafforza ulteriormente la nostra reputazione e apre la strada a ulteriori applicazioni in una serie di nuovi mercati.”

Tecnologia avanzata e soluzioni per ridurre l’impatto abientale

Per offrire elevata qualità di stampa e grande velocità, Epson ha impiegato la testina di stampa Epson PrecisionCore MicroTFP e gli inchiostri a 6 colori UltraChrome a pigmenti CMY, Mk, Pk, con la possibilità di scegliere tra un rosso (Serie T) o un grigio (Serie P) in funzione delle esigenze aziendali o dell’applicazione.

Per i lavori più complessi, i multifunzione sono dotati di PostScript di ultima generazione e di un’unità SSD crittografata da 960 GB di serie, mentre la gestione del carico di lavoro può essere migliorata grazie alle applicazioni di tracciamento centralizzate che includono Epson Cloud Solution PORT, Epson Edge e Epson Device Admin.

Grazie a percorsi carta progettati per proteggere la testina e altri componenti interni dall’umidità e dalla polvere, i modelli SC-T5700DM, SC-T7700DM e SC-P8500DM offrono una notevole affidabilità e qualità di stampa, riducendo al contempo il TCO e i requisiti di manutenzione.

Infine, i prodotti sono realizzati con almeno il 30% di materiali riciclati e, come tutti i modelli Epson SureColor, funzionano con consumi energetici molto bassi.