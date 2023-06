Tablet Android rinforzati: Zebra lancia la Serie ET6x

Zebra Technologies Corporation ha annunciato il lancio della serie ET6x di tablet Android rinforzati. Progettata per aumentare la produttività e l’efficienza degli operatori in prima linea nei magazzini, negli stabilimenti di produzione, nei porti, nei cantieri, negli ambienti medici di emergenza e nell’assistenza sul campo, la serie ET6x è dotata di touch screen riscaldato – unico nel settore – e dock per veicoli con carrelli elevatori e per la movimentazione dei materiali.

L’ET60 e l’ET65 sono i primi tablet Android 2-in-1 di Zebra con una tastiera incernierata che può trasformarli in computer portatili, così da facilitare l’inserimento di dati in ufficio e sul campo. I dispositivi, caratterizzati da uno stile consumer, sono pensati per operare in ambienti interni ed esterni sia con temperature sotto lo zero che estremamente calde. Inoltre, i tablet sono resistenti alla polvere, alla corrosione e testati per vibrazioni, shock termici e radiazioni solari. Non da ultimo, due degli elementi più vulnerabili del tablet – il display e la finestra di uscita dello scanner – sono protetti da un vetro Corning® Gorilla® resistente ai graffi e agli urti.

Tablet Android rinforzati per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti

“Leader mondiali nell’ambito delle soluzioni di mobile computing di livello enterprise, siamo entusiasti di presentare la serie ET6x di tablet Android rinforzati“, ha dichiarato Julie Johnson, Senior Vice President, Enterprise Mobile Computing, Zebra Technologies. “Questi dispositivi Zebra di ultima generazione combinano connettività, sicurezza, design di qualità e potenti funzionalità di elaborazione con accessori versatili per permettere a clienti e partner di soddisfare sempre al meglio le loro esigenze.”

La serie ET6x è progettata per eseguire le applicazioni aziendali negli ambienti più difficili, tra cui i magazzini, dove, secondo il Global Warehouse Vision Study di Zebra, l’implementazione dei tablet Android rinforzati è destinata ad aumentare del 92% nei prossimi tre anni. La serie ET6x, dotata del processore Qualcomm® QCS6490 con intelligenza artificiale e machine learning offre maggiore memoria, scansione di codici a barre ad ampio raggio e una delle batterie sostituibili sul campo di maggiore capacità.

Una soluzione innovativa che è tra le più potenti della sua categoria

“L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del machine learning in prima linea può avere un impatto duraturo sull’efficienza delle attività di magazzino e degli stabilimenti di produzione in tutto il mondo“, ha dichiarato Juho Sarvikas, Vice President & President, North America, Qualcomm Technologies. “La collaborazione tra Zebra e Qualcomm Technologies ha dato vita a una soluzione innovativa che è tra le più potenti della sua categoria“.

L’ET60/ET65 da 10 pollici offre una connettività wireless senza pari, supportando Wi-Fi 6E, il Citizen’s Broadband Radio Service (CBRS) e l’avanzata tecnologia 5G per gli ambienti industriali, che stanno sostituendo il Wi-Fi per le reti WWAN private. Grazie alla suite di software Mobility DNA di Zebra, i tablet sono facili da implementare, configurare, gestire e personalizzare per un’ampia gamma di applicazioni e settori.

Inoltre, la serie ET6x vanta funzionalità di sicurezza avanzate per salvaguardare i sistemi e i dati business-critical, oltre a essere supportata dal supporto tecnico – migliore della categoria – di Zebra Services e dall’ecosistema di integrator e ISV del programma PartnerConnect.