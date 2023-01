TCL al CES con la nuova gamma

TCL, azienda specializzata nella tecnologia dei display e nelle esperienze smart e di qualità a prezzi accessibili, annuncia nuovi prodotti al CES 2023. La linea comprende una serie di prodotti smart, tra cui la gamma di smartphone TCL Serie 40, due nuovi dispositivi dotati della pionieristica tecnologia NXTPAPER, un tablet compatto e TCL RayNeo X2, gli occhiali intelligenti indossabili di nuova generazione di TCL.

“La visione di TCL è quella di ispirare la grandezza in modo che un maggior numero di persone possa vivere una vita più piena, più intelligente e più ricca”, ha dichiarato Aaron Zhang, Chief Executive Officer di TCL Communication. “Uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è ascoltare i feedback dei clienti per migliorare costantemente le esperienze. Questo ci permette di offrire una gamma migliorata che porta tecnologie innovative, connesse e immersive a un prezzo super accessibile.”

TCL 40 Series e MOVEAUDIO Air – intrattenimento senza limiti

La serie TCL 40, che comprende i modelli TCL 40 R 5G, TCL 40 SE e TCL 408, prevede dispositivi dotati di display con tecnologia NXTVISION migliorata, batteria di lunga durata e fotocamera da 50MP con AI, in modo che gli utenti possano godere di un intrattenimento senza limiti per tutto il giorno. TCL democratizza le tecnologie per offrire funzionalità di qualità superiore a prezzi accessibili e consentire agli utenti di connettersi, esplorare e condividere.

Per quanto riguarda la connettività 5G ultraveloce il cavallo di punta è senz’altro TCL 40 R 5G, dotato di un processore 5G a 7 nm ad alte prestazioni per mantenere la connessione ovunque ci si trovi. TCL 40 R 5G dimostra l’impegno del brand a rendere il 5G alla portata di tutti, in modo che un maggior numero di persone possa godere di esperienze di connessione fluide e veloci.

Invece, per coloro che desiderano un’immersione audio e visiva completa, TCL 40 SE è dotato di doppi altoparlanti stereo che si abbinano all’ampio display da 6,75 pollici. Inoltre, offre un display con frequenza di aggiornamento di 90Hz, che garantisce un’esperienza visiva ultra-fluida.

Per chi vuole ottenere delle foto squisitamente dettagliate, TCL 408 è lo smartphone perfetto. La sua ipercamera 2-in-1 combina la fotocamera principale da 50MP e un obiettivo macro potenziato per catturare immagini ad alta risoluzione. TCL 408 è inoltre dotato di doppi altoparlanti stereo.

Al CES vengono presentati anche i TCL MOVEAUDIO Air, gli ultimi auricolari del brand che offrono un’immersione audio totale. La batteria che dura tutto il giorno, fino a nove ore di riproduzione musicale, e l’audio di ottima qualità si combinano per offrire un suono cristallino e ben bilanciato in una vestibilità leggera e confortevole.

NXTPAPER – l’innovazione dei display in tutte le categorie

Gli schermi cristallini e vividi non arrivano solo sugli smartphone. TCL sta espandendo la sua innovativa tecnologia di visualizzazione NXTPAPER a nuove categorie con il tablet TCL NXTPAPER 12 Pro e il primo laptop detachable 2-in-1 di TCL, TCL BOOK X12 Go.

Entrambi i dispositivi sono dotati di uno schermo NXTPAPER 2K da 12,2 pollici e di un display simile alla carta che filtra la luce blu più dannosa fino al 61% rispetto agli schermi normali. L’hardware e il software di protezione degli occhi sono stratificati per aiutare a ridurre l’affaticamento della vista e mantenere i colori originali e vivaci senza ingiallire.

La maggior parte dei tablet che offrono protezione per gli occhi compromettono la luminosità dello schermo, ma non i display NXTPAPER, che offrono nello stesso tempo funzionalità di Eye Care e un’esperienza di visualizzazione di alta qualità. Gli schermi sono luminosi come quelli dei normali tablet – il 100% in più rispetto all’iterazione precedente di NXTPAPER – il che significa che le immagini rimangono nitide e chiare, proteggendo al contempo la vista.

Leggero e sottile, TCL NXTPAPER 12 Pro è facile da trasportare e tenere in mano quando si guardano i film in aereo o in treno. Il rapporto d’aspetto 3:2 offre il 18,5% di contenuti in più rispetto a un normale schermo 16:9. Se abbinato alla E-Pen (in dotazione), è possibile annotare appunti, abbozzare un disegno o spuntare la lista delle cose da fare, con un’incredibile scorrevolezza simile alla carta. Sia che si tratti di giocare con più app, di guardare una partita analizzando le statistiche o di immergersi in un nuovo romanzo, TCL NXTPAPER 12 Pro offre un’esperienza di visualizzazione davvero coinvolgente.

Per quanto riguarda il laptop TCL BOOK X12 Go, questo offre funzionalità di creatività e produttività illimitate, in modo che gli utenti non debbano mai scendere a compromessi. Windows 11 Home è preinstallato, mentre il robusto processore Octa-core e la batteria a lunga durata da 14 ore supportano l’utilizzo per tutto il giorno.

Compact Tablet – il multi-tasker portatile ed efficiente per chi è sempre in movimento

TCL TAB 8 LE è il tablet ultracompatto perfetto per rimanere connessi sia a casa che in viaggio. Con un design portatile e leggero come una piuma, questa piccola meraviglia può essere facilmente riposta in una tasca grande o in una piccola borsa.

TCL TAB 8 LE ha un display HD da 8 pollici, un processore quad-core, connettività LTE e una batteria da 4080mAh che dura tutto il giorno. Le fotocamere anteriore e posteriore da 5MP sono l’ideale per registrare video in vacanza o per parlare con il team al lavoro durante una videochiamata. I doppi altoparlanti stereo offrono un suono coinvolgente, mentre la memoria interna da 32GB è sufficiente per le applicazioni preferite e supporta anche l’archiviazione su scheda microSD™ espandibile fino a 512GB, in modo da salvare un’intera serie TV da guardare durante il prossimo viaggio in macchina in modo comodo e semplice.

Smart wearable glasses – il prossimo passo verso il futuro della visione di contenuti

Nel 2023 TCL compie un importante passo avanti nella realtà aumentata con il lancio dei suoi occhiali AR di nuova generazione: TCL RayNeo X2.

Al fine di implementare la rivoluzionaria tecnologia del display binoculare a guida d’onda ottica Micro-LED a colori, il dispositivo TCL RayNeo X2 offre diverse funzioni come la navigazione intelligente, la traduzione automatica, la fotografia, le riprese e la riproduzione di musica, il tutto racchiuso in un classico design di occhiali. Gli importanti aggiornamenti del display, come l’elevato rapporto di contrasto fino a 100.000:1 e la luminosità dell’immagine fino a 1.000 nit, lo rendono ideale per l’utilizzo sia in ambienti interni che esterni.

Alimentati dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2, gli occhiali TCL RayNeo X2 sono dotati di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM) e interazione con riconoscimento dei gesti. Questo dispositivo è il sogno di ogni viaggiatore. La sua potente tecnologia di mappatura mostra i punti di riferimento nelle vicinanze e il sistema di traduzione AI avanzato integrato abbatte le barriere linguistiche. TCL RayNeo X2 sono in grado di tradurre le conversazioni e visualizzare i sottotitoli in diverse lingue in tempo reale. Le chiamate istantanee e le notifiche dei messaggi appaiono tempestivamente. TCL RayNeo X2 sono i perfetti assistenti smart nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Sempre al CES, gli occhiali con display indossabile TCL NXTWEAR S fanno il loro debutto sul mercato statunitense. Dotati di uno schermo ad alta definizione equivalente a 130 pollici a quattro metri di distanza, di un doppio display Micro OLED da 1080p di nuova generazione e di un’esclusiva modalità di cancellazione di fase acustica, TCL NXTWEAR S offrono un’esperienza audiovisiva cinematografica ovunque e in qualsiasi momento.

Infine, con NXTWEAR V TCL compie un passo coraggioso nel portare sul mercato esperienze di realtà virtuale. Con un peso di soli 236 grammi, il dispositivo leggero e confortevole permette agli utenti di dimenticare in quale realtà si trovino mentre sperimentano una resa realistica dei colori e dell’interattività. Il display, sviluppato da TCL CSOT, offre una visualizzazione cromatica straordinaria grazie al modulo ottico VR per un campo visivo di 108 gradi e una densità di pixel di 1512ppi, migliorando sia la qualità dell’immagine che il sollievo dalle vertigini. Che si tratti di scoprire il metaverso, di provare giochi immersivi o di imparare nuove abilità, TCL NXTWEAR V catturano gli utenti in un mondo che vorranno esplorare per ore.

Disponibilità e prezzi