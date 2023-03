Elmec 3D a MECSPE 2023 esporrà al padiglione 36 di MECSPE, stand C72 . Qui potrete trovare stampanti industriali che producono parti polimeriche, metalliche e in resina, rispettivamente: HP, Sintratec – l’ultima entrata nel portfolio dell’azienda varesina, Desktop Metal e 3D Systems, nonché casi di successo e applicazioni che hanno fatto la differenza in numerosi settori industriali e tecnologie innovative di post-processo, come la AMT Post-Pro.

Elmec 3D, BU di Elmec Informatica che si occupa di manifattura additiva, articola la sua offerta in 4 differenti linee di business: formazione in tema additive manufacturing, progettazione e redesign, rivendita di tecnologie additive e software e servizio di stampa 3d.

Tra le applicazioni da non perdere di Elmec 3D a MECSPE troveranno largo spazio progetti per la robotica e l’automazione sviluppati con Omron Italia. Fra questi, alcuni dispositivi pensati per aumentare la sicurezza sul lavoro dell’operatore che manovra cobot (robot collaborativi, concepiti per interagire fisicamente con l’uomo). Per citarne uno, la protezione Safety Skin, una pelle protettiva in TPU stampata con tecnologia HP Multi Jet Fusion che avvolge le parti del cobot che potrebbero entrare in contatto con l’operatore.

Altro settore di applicazione, il mondo dell’automotive e del motoracing: nel dettaglio, saranno presentati alcuni componenti per le moto da corsa di categoria Moto3, attività portata avanti anche grazie alla partnership tecnica con AC Racing, il Team del pilota Leonardo Abruzzo.

Si tratta di temi che saranno approfonditi da Elmec 3D a MECSPE nel corso dello speech dal titolo “Applicazioni 3D in campo automazione”, che avrà luogo il 29 marzo alle ore 14.30 presso l’Arena Additive Manufacturing, ovvero lo spazio convegni progettato per valorizzare al meglio le nuove tecnologie additive, le concrete applicazioni dei prodotti e l’uso di attrezzature attraverso il racconto di progetti reali, presentazioni tecniche, case history di eccellenza e interventi istituzionali.

“Elmec 3D collabora costantemente con i propri clienti per rispondere alle loro esigenze – ha evidenziato Sara Besnati, Marketing Specialist di Elmec 3D – In questo contesto, uno dei vantaggi della manifattura additiva è dato proprio dalla possibilità di produrre un componente capace di rispondere ad uno specifico bisogno, senza quei limiti che, talvolta, sono imposti dai sistemi produttivi tradizionali. Quindi: design for performance anziché design for manufacturing. Ed è esattamente – conclude – quello che abbiamo fatto per i cobot di Omron Italia e per le moto del team AC Racing, le cui applicazioni saranno esposte al nostro stand a MECSPE 2023”.

Non mancheranno novità Elmec 3D anche nell’industrial, nel medicale e in molti altri settori. Perseguendo la mission di abilitare il mercato alla manifattura additiva, Elmec 3D, si pone come driver nel viaggio verso la produzione digitale, partendo dalla conoscenza di ogni opportunità offerta da questo innovativo sistema produttivo, fino al set-up di una fabbrica additiva e passando per progetti specifici e stampa di prototipi e piccoli e medi lotti.

L’ampia offerta di servizi a valore aggiunto è in continuo sviluppo; lo testimonia il successo e l’affinamento del format del Training Progettuale e il neonato portale di e-learning – Elmec University – che ospita anche corsi per la stampa 3d industriale.