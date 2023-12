TCL, gli essenziali per le Feste

Mentre l’anno volge al termine, TCL, marchio attivo nel settore dell’elettronica di consumo e secondo brand al mondo per i TV[1], porta con sé un senso di comfort e sicurezza per i suoi utenti, con una vasta gamma di dispositivi, dagli smartphone della Serie 40 e ai tablet dotati dell’eccezionale tecnologia per display NXTPAPER.

TCL 40 NXTPAPER: INNOVAZIONE E CURA DEGLI OCCHI

I modelli 40NXTPAPER e TCL 40NXTPAPER 5G, con la tecnologia NXTPAPER certificata TÜV, offrono un’esperienza di visione confortevole e rilassante per gli occhi, ideale per lunghe sessioni di lettura o per guardare i tuoi programmi TV natalizi preferiti.

40NXTPAPER è il compagno perfetto per le feste. Con il suo display NXTPAPER FHD+ da 6,78 pollici, la fotocamera selfie da 32MP e la tripla fotocamera posteriore da 50MP, cattura momenti indimenticabili e dettagli sorprendenti. Inoltre, grazie alla compatibilità con la T-Pen, si possono prendere appunti o dare sfogo alla creatività, proprio come sulla carta. Il suo design elegante e sottile, oltre ai 256GB di memoria e 8GB di RAM (+ ulteriori 8GB di RAM virtuale) ti assicurano un multitasking senza pari.

40NXTPAPER 5G è dotato di un display NXTPAPER HD+ da 6,6 pollici e l’interfaccia utente NXTPAPER è progettata per una lettura e un lavoro senza sforzo, rendendolo il dispositivo ideale per i professionisti. Con 256GB di memoria e 6GB di RAM, più un’espansione della RAM virtuale di ulteriori 6GB, e la connettività 5G, questo device garantisce prestazioni fluide e senza interruzioni. La suite di fotocamere AI, dotata tra le altre cose dell’esclusiva modalità AI Colour Video, aggiunge vivacità alle foto delle vacanze, mentre la fotocamera frontale da 8MP garantisce selfie e videochiamate cristalline.

GLI ALTRI MODELLI DELLA SERIE 40:

TCL 40R 5G: per portare il tuo intrattenimento natalizio a un nuovo livello con la tecnologia NXTVISION

TCL 40SE: per chi ama guardare i film in grande e scattare foto luminose e piene di colore

TCL 408, TCL 406 e TCL 405: per catturare immagini di alta qualità, perfetti per qualsiasi occasione natalizia

TCL 403 : l’ideale per chi vuole iniziare a usare uno smartphone con stile e ottime funzionalità

TABLET TCL: L’ELEGANZA FATTA TECNOLOGIA

Per immergersi nella tranquilla atmosfera delle feste TCL NXTPAPER 11 è il modello perfetto! Dotato di un display NXTPAPER 2K da 11 pollici che riduce la luce blu e i riflessi, TCL NXTPAPER 11 offre un’esperienza di lettura e streaming confortevole, perfetta per le serate invernali calde e accoglienti. La protezione degli occhi certificata TÜV e lo schermo antiriflesso garantiscono lunghe ore di utilizzo senza sforzo. Inoltre, il sistema a quattro altoparlanti con tecnologia AI Visual Boost offre un’esperienza audio coinvolgente e duratura, grazie alla batteria da 8000mAh. Il suo design è elegante e moderno, con una fotocamera frontale grandangolare da 8MP e lo stilo T-pen opzionale per una creatività senza limiti.

ALTRI MODELLI:

TCL TAB 11: l’hub di intrattenimento domestico. Grazie al Sound Booster, promette un’esperienza di intrattenimento casalingo indimenticabile!

TCL TAB 10 Gen 2 e TCL TAB 10L Gen 2: per coloro che cercano versatilità in questa stagione festiva, grazie a uno streaming e un multitasking senza pari.

AUDIO & ROUTER

Descrizione generata automaticamenteValorizza le celebrazioni natalizie con TCL MOVEAUDIO Neo, gli auricolari progettati per offrire un’esperienza audio cristallina! Con la cancellazione attiva del rumore (ANC), questi auricolari ti consentono di concentrarti sulla musica festiva e sulle conversazioni con gli amici per gli auguri, senza essere disturbati dai rumori di sottofondo. Grazie al doppio microfono ENC migliorato dall’intelligenza artificiale, ogni chiamata è chiara, anche in ambienti rumorosi. I driver dinamici personalizzati da 10mm offrono un suono ricco ed equilibrato. Le quattro modalità EQ si adattano alle tue esigenze di ascolto.

Anche durante questo periodo di festa, i router TCL si confermano essere essenziali per le connessioni fluide, senza interruzioni e super veloci.