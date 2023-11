TV TCL: due nuovi modelli da 98 pollici arrivano in Italia

Sono arrivati sul mercato italiano due nuovi TV TCL che vanno ad ampliare la gamma 98 pollici della società, affiancandosi all’iconico C73 presentato nel 2022. Le serie P74 e C80, infatti, si compongono in ulteriori esemplari che portano l’attenzione sulle dimensioni cinematografiche dei loro schermi.

Il primo TV TCL a essere presentato è il 98P74, un modello dotato di pannello 4K a 144 Hz, ingressi HDMI 2.1 con VRR e AMD FreeSync, basato su piattaforma Google TV con non solo Chromecast integrato ma anche Apple AirPlay 2, audio Dolby Atmos e ONKYO 2.1 60W, e supporto per i formati HDR Dolby Vision IQ e HDR10+.

Questo TV TCL entra nel mercato italiano con l’obiettivo di rendere accessibile un prodotto unico nel suo genere, abbassando per la prima volta la soglia di prezzo di un 98 pollici sotto ai 3.000€.

Il 98C80 è il primo 98 pollici con retroilluminazione Mini LED, con ben 1344 zone di local dimming. 1600 nit di luminosità di picco, Google TV, supporto trasversale per tutti i formati HDR (Dolby Vision IQ, HLG, HDR10+), HDMI 2.1, pannello a 144 Hz con VRR da 48 a 144 Hz, sistema audio ONKYO 2.1 60W con supporto per Dolby Atmos sono valori che vanno a integrare questo TV in una fascia medio alta, per coloro che cercano emozioni uniche. A rendere la resa colore ancora più veritiera e immersiva, 98C80 utilizza un pannello Quantum Dot, ad ampliare la copertura dello spazio colore.

La Serie di TV TCL P74 presenta un display Wide Color Gamut che riproduce colori del 30% più puri e ricchi rispetto agli schermi LED tradizionali, mentre la Serie C80 monta dei pannelli QLED con retroilluminazione MiniLED, per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Dotati della tecnologia Dolby Vision, che combina l’HDR a colori vibranti per offrire una qualità delle immagini ultra-vivida con una maggiore luminosità, un contrasto più elevato e una gamma di colori più ampia, i nuovi TV TCL 98 pollici supportano anche la tecnologia Dolby Atmos, che riproduce con precisione i suoni in uno spazio multidimensionale e mette l’utente al centro dell’azione. Inoltre, la presenza di speaker Onkyo 2.1, con il subwoofer che garantisce una maggiore dinamica dei bassi, portano un suono ancora più profondo e completo. Gli utenti possono godere di un’incredibile purezza del suono, vivere emozioni più intense, e lasciarsi trasportare dall’audio coinvolgente che riempie la stanza.

Entrambi i modelli di TV TCL sono inoltre dotati del sistema Smart TV più avanzato di sempre – Google TV con Google Assistant integrato – che offre oltre 700.000 film e serie TV disponibili sui servizi di streaming più diffusi, tutti organizzati e categorizzati in un unico e comodo catalogo. Inoltre, gli utenti possono accedere facilmente ai propri contenuti preferiti grazie al controllo vocale integrato, parlando direttamente al televisore.