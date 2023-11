UltraSharp: nuovi monitor da Dell

Dell ha presentato i nuovi monitor UltraSharp e per videoconferenze, progettati per migliorare la produttività, la collaborazione e il comfort visivo, per chi deve sostenere lunghe sessioni di lavoro. Il monitor Dell UltraSharp 27 ThunderboltTM Hub (U2724DE) e il monitor Dell UltraSharp 27 (U2724D) sono i primi al mondo con certificazione a cinque stelle per il comfort visivo1 : un nuovissimo standard industriale sviluppato da TUV Rheinland®, tra i principali fornitori di servizi di test professionali e indipendenti a livello mondiale.

Dell è la prima azienda a introdurre sul mercato monitor con la massima certificazione a 5 stelle.

Le funzioni avanzate di comfort visivo dei nuovi modelli Dell UltraSharp aiutano gli utenti a ridurre l’affaticamento degli occhi, ed in particolare:

Il raddoppio dell’attuale frequenza di aggiornamento dei monitor UltraSharp, che passa a una veloce frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre immagini in movimento più fluide e nitide 2 .

. Il ComfortView Plus migliorato riduce in modo significativo l’esposizione alla luce blu dannosa, passando dalla precedente generazione con un’esposizione fino al 50% a un’esposizione inferiore al 35%.

Il sensore di luce ambientale integrato rileva le condizioni di illuminazione dell’ambiente e regola automaticamente la luminosità dello schermo e l’impostazione dei colori.

Queste nuove funzionalità sono particolarmente importanti perchè un recente studio ha dimostrato che un monitor che regola la luminosità in base ai diversi livelli di luce ambientale può ridurre l’affaticamento degli occhi dal 7 al 17%3. Un altro studio ha evidenziato che un monitor con una funzione di riduzione della luce blu contribuisce a ridurre i segni di affaticamento degli occhi dell’8% dopo 50 minuti di attività di ricerca4.

Sono disponibili anche i nuovi monitor Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2424HE) e Dell UltraSharp 24 (U2424H), di dimensioni leggermente più ridotte e con funzioni di comfort visivo migliorate.

Di seguito una sintesi delle caratteristiche dei quattro nuovi monitor:

Produttività connessa : Le numerose opzioni di connettività includono un singolo cavo Thunderbolt o USB-C che trasmette fino a 90W di potenza, dati e segnali video, RJ45 che fornisce fino a 2,5 GbE per una connessione di rete veloce e stabile; tutte opzioni disponibili sul monitor Dell UltraSharp 27 ThunderboltTM Hub e sul monitor Dell UltraSharp 24 USB-C® Hub.5 Tutti e quattro i monitor sono dotati di connettività HDMI e DP 1.4.

: Le numerose opzioni di connettività includono un singolo cavo Thunderbolt o USB-C che trasmette fino a 90W di potenza, dati e segnali video, RJ45 che fornisce fino a 2,5 GbE per una connessione di rete veloce e stabile; tutte opzioni disponibili sul monitor Dell UltraSharp 27 ThunderboltTM Hub e sul monitor Dell UltraSharp 24 USB-C® Hub.5 Tutti e quattro i monitor sono dotati di connettività HDMI e DP 1.4. Sostenibilità: I monitor sono certificati EPEAT Gold, TCO Edge, ENERGYSTAR e FSC. Dell è champion EPEAT Climate+ e dispone della più ampia gamma di monitor del settore6, compresi i nuovi monitor UltraSharp 24 e 27 (U2424H/HE e U2724D/DE) che hanno ottenuto la certificazione EPEAT Climate+. Ciò significa che questi prodotti hanno soddisfatto le migliori pratiche del settore in materia di decarbonizzazione.

Dell ha anche introdotto nuovi monitor per videoconferenze: più pratici, con una fotocamera integrata e funzioni multitasking di livello superiore. Questi monitor per videoconferenze sono i primi al mondo da 23,8, 27 e 34 pollici certificati per Microsoft Teams e Zoom7 e includono una telecamera, altoparlanti e microfoni integrati consentendo un set up ordinato della scrivania.

Una fotocamera intelligente da 4MP 2K QHD, completa di auto inquadratura AI, sovrapposizione digitale HDR e supporto per la riduzione del rumore video aiuta gli utenti in situazioni di scarsa illuminazione.

Dell ExpressSign-in blocca il device in caso di necessità e permette di accedere tramite Windows Hello. Per una maggiore sicurezza e privacy è possibile bloccare manualmente l’uso della webcam. La telecamera e gli altoparlanti sono posizionati in alto, per una migliore esperienza di videoconferenza.