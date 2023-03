Dell Technologies amplia la sua offerta di Security

Dell Technologies lancia nuovi servizi e soluzioni in ambito sicurezza che aiutano le organizzazioni a proteggersi dalle minacce, rispondere agli attacchi e salvaguardare dispositivi, sistemi e cloud.

“Stiamo riscontrando un enorme interesse per i nostri servizi relativi alla cyber sicurezza in EMEA, in particolare da parte delle medie imprese. I clienti riconoscono che i tradizionali perimetri di difesa sono inefficaci contro attacchi ransomware sempre più sofisticati e MDR Pro Plus semplifica la comprensione, l’acquisto e l’abilitazione della protezione” spiega Dermot O’Connell, SVP services sales, EMEA, Dell Technologies.

Managed Detection and Response (MDR) Pro Plus aiuta a proteggere gli ambienti IT

Dell ha ampliato le funzionalità della propria offerta MDR con Managed Detection e Response Pro Plus, una soluzione per la sicurezza completamente gestita che assiste le aziende nelle fasi di prevenzione, risposta e ripristino a fronte delle cyberminacce.

Con Managed Detection e Response Pro Plus, Dell protegge endpoint, infrastrutture, software hardware e cloud:

· Rilevazione e analisi delle minacce 24×7, identificando nel contempo le vulnerabilità e prioritizzando le patch necessarie a neutralizzarle.

· Simulazioni di violazioni e attacchi per assicurarsi che i controlli di sicurezza di un’azienda, comprese le impostazioni dei gateway di web o posta elettronica, siano configurati adeguatamente e funzionino correttamente.

· Esecuzione di test di penetrazione per identificare eventuali percorsi vulnerabili all’interno dell’ambiente di un’azienda, tramite le stesse tecniche utilizzare dagli hacker più esperti, evidenziando attività potenzialmente sospette e consigliando miglioramenti nell’approccio di sicurezza.

· Formazione sulla cybersicurezza attraverso moduli di facile apprendimento che migliorano la consapevolezza dei rischi da parte dei dipendenti, incoraggiando le best practice.

· Intervento rapido mediante Incident Recovery Care, di esperti certificati in grado di valutare un incidente di sicurezza ripristinando in tempi rapidi il business del cliente.

Dell Technologies estende il portfolio per la gestione delle minacce con CrowdStrike

Oltre un approccio basato su servizi gestiti, Dell dà modo alle aziende di progettare, gestire e proteggere i propri ambienti IT. Oggi Dell Technologies offre ai clienti una scelta più ampia in ambito software per la cybersicurezza grazie alla soluzione CrowdStrike Falcon aggiunta al portfolio SafeGuard and Response.

Con CrowdStrike, soluzione cloud-native leader di mercato, le aziende possono accedere a una estesa suite di difese che accelerano l’analisi e la risposta alle minacce per proteggere le aree critiche: endpoint e workload in cloud, identità e dati.

Dell Technologies aggiunge protezioni hardware alla propria offerta di commercial PC

Dell produce i commercial PC più sicuri del settore. Per offrire alle aziende un ulteriore elemento di sicurezza nell’integrazione tra il design e la supply chain dei propri endpoint, Dell Technologies ha presentato una versione cloud-based della soluzione Secured Component Verification (SCV) per garantire che i PC vengano consegnati ai clienti così come sono stati ordinati e assemblati in fabbrica.

Secured Component Verification on Cloud riduce i rischi di manomissione dei PC Dell. L’azienda genera un certificato digitale, conservato in un ambiente cloud protetto, che documenta i componenti fondamentali del PC utilizzati all’interno della fabbrica. Alla consegna, i team IT possono confrontare i PC con i rispettivi certificati per verificare l’integrità dei componenti. Questa particolare soluzione permette, inoltre, ai team IT di verificare in una sola volta un’intera flotta di PC – anziché dover controllare ogni dispositivo localmente – fornendo un ulteriore livello di sicurezza che ottimizza di gran lunga i tempi.

Product Success Accelerator per Cyber Recovery aiuta a proteggere dagli attacchi

Per assistere le organizzazioni ad un possibile evento di cybersicurezza, Dell Technologies ha introdotto Product Success Accelerator (PSX) per Cyber Recovery. Questo nuovo servizio razionalizza l’implementazione e il funzionamento di un vault isolato Cyber Recovery più sicuro affinché le aziende possano proteggere i loro dati critici e mantenere la continuità operativa.

PSX per Cyber Recovery entra a far parte del portfolio di soluzioni e servizi Dell per il cyber recovery proponendosi come il primo servizio standardizzato e basato sui risultati all’interno della famiglia PSX. I clienti possono scegliere fra tre diversi livelli di assistenza in base alle proprie esigenze:

· Ready: comprende workshop di pianificazione, installazione e configurazione di un vault Dell Cyber Recovery, un runbook con le procedure di routine, un success plan e formazione per la cybersicurezza.

· Optimize: aggiunge valutazioni trimestrali del vault, raccomandazioni per l’ambiente comprensive di aggiornamenti, patch e policy, e simulazioni assistite di ripristino a scopo di test.

· Operate: aggiunge assistenza operativa costante per il monitoraggio e l’analisi delle attività, l’avviamento di azioni correttive e il supporto in caso di cyberattacco.

Disponibilità

· Dell Managed Detection e Response Pro Plus è già disponibile in tutto il mondo in tramite vendita diretta e attraverso i partner di canale.

· Incident Recovery Care è attualmente disponibile in Nord America.

· Dell SafeGuard e Response con CrowdStrike è già disponibile in tutto il mondo.

· Dell Secured Component Verification on Cloud sarà disponibile in tutto il mondo su endpoint Dell a partire dal mese di maggio 2023

· Dell Product Success Accelerator è già disponibile in Nord America tramite vendita diretta e attraverso i partner di canale.