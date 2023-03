Videoproiettori laser ZX350ST, ZW350ST e ZH350ST: le ultime novità da Optoma

Optoma presenta ZX350ST, ZW350ST e ZH350ST, tre nuovi videoproiettori laser DuraCore ultracompatti a ottica corta rispettivamente XGA, WXGA e 1080p, caratterizzati da elevati valori di luminosità, grande affidabilità e tecnologia di immagine all’avanguardia, ideali per un utilizzo in sale conferenze, sale riunioni e altri spazi aziendali.

I nuovi videoproiettori laser si contraddistinguono per la grande compattezza (fino al 34% più piccoli rispetto ai precedenti modelli Optoma) fattore che comunque non limita in alcun modo le prestazioni ma contribuisce a semplificare al massimo ogni procedura di installazione e si completa con ampie opzioni di connettività.

Per supportare l’impegno di Optoma per la sostenibilità ambientale, i videoproiettori Optoma garantiscono fino a 30.000 ore di funzionamento a basso costo e sono praticamente esenti da manutenzione grazie alla sorgente di luce laser DuraCore. Il tutto si traduce in una concreta riduzione del consumo energetico che si riduce fino al 45% rispetto ai proiettori Optoma basati su lampada. Progettati pensando all’ambiente, Optoma ZX350ST, ZW350ST e ZH350ST garantiscono una compattezza ideale anche in termini di dimensioni dell’imballaggio; la riduzione ottenuta consente di raddoppiare il numero dei prodotti trasportati a parità di spazio impegnato. Un ulteriore contributo è dato dalla scelta della confezione e degli imballi in cui vengono impegnati fino al 97% di materiali riciclabili.

Con un valore di luminosità di 3300, 3600 e 3500 lumen e un rapporto di contrasto dinamico di 2.000.000:1, gli Optoma ZX350ST, ZW350ST e ZH350ST producono immagini nitide e vivide contraddistinte da un’incredibile precisione dei colori. Grazie alla distanza di proiezione ravvicinata, questi videoproiettori restituiscono presentazioni luminose su grande schermo con una chiarezza straordinaria senza problemi di posizionamento. Dotati di keystone, sono in grado di funzionare a 360 gradi e in modalità verticale, gli Optoma ZX350ST, ZW350ST e ZH350ST garantiscono inoltre un’installazione flessibile praticamente in qualsiasi orientamento e posizione con il loro ingombro ridotto e leggero. I nuovi modelli includono anche un alimentatore esterno per una maggiore efficienza energetica e un’installazione versatile.

“Mentre proseguiamo con il nostro impegno per la sostenibilità, stiamo progettando prodotti che non solo offrono prestazioni superiori e sono costruiti per durare, ma riducono sensibilmente i consumi e hanno un impatto ambientale ridotto”, ha affermato Roberto Bocchi, Responsabile italiano per i prodotti Optoma. “I nuovi ZX350ST, ZW350ST e ZH350ST combinano la potente tecnologia laser DuraCore con le caratteristiche essenziali della nostra linea di soluzioni di videoproiettori ProAV, insieme a un design eco-compatibile, a fronte di un TCO inferiore e mantenendo tutte le funzionalità che i nostri utenti si aspettano”.

Questi videoproiettori aser ricchi di funzionalità integrano anche un altoparlante, una porta RS232 per il massimo controllo e monitoraggio, nonché un obiettivo a ottica corta per consentire l’installazione a meno di mezzo metro di distanza da qualsiasi parete. Ideali per sale riunioni, sedi espositive di medie dimensioni ed eventi, gli Optoma ZX350ST e ZW350ST dispongono inoltre di una porta RJ45 e di firmware aggiuntivo per il controllo, tra cui Crestron RoomView, Extron, PJ Link, AMX, Telnet e HTTP.

Optoma Management Suite (OMS) è disponibile su questi proiettori offrendo agli amministratori IT e ai tecnici una piattaforma remota in tempo reale per monitorare, gestire e diagnosticare più display contemporaneamente. OMS consente ai tecnici di controllare lo stato di funzionamento di ogni macchina collegata e di effettuare configurazioni per ottimizzare le prestazioni e trasmettere messaggi di emergenza, avvisi o annunci attraverso display in loco.

Optoma ZX350ST, ZW350ST e ZH350ST caratteristiche principali: