Videoproiettori laser Optoma: arriva ZH450

Si chiama ZH450 e amplia e perfeziona la gamma di videoproiettori laser Optoma l’ultimo nato progettato per un funzionamento continuo senza manutenzione fino a 30.000 ore. Compatto e al tempo stesso estremamente luminoso con i suoi 4.500 lumen, ZH450 vanta un ingombro ridotto e leggero, che lo rende più piccolo del 34% rispetto a qualsiasi altro proiettore della gamma Optoma, garantendo un’installazione flessibile esente da qualsiasi problema di orientamento e posizione.

Optoma ZH450, infatti, è la soluzione ideale di per gli ambienti scolastici, sale riunioni, fiere, eventi e più in generale per tutti quegli ambiti in cui praticità, facilita di gestione, manutenzione ridotta e affidabilità sono elementi chiave. Il proiettore inoltre porta un sensibile contributo alla riduzione dell’inquinamento dimostrando una grande attenzione al rispetto delle problematiche ambientali.

ZH450 riduce l’alimentazione del 47% rispetto ai videoproiettori laser equivalenti basati su lampada. Inoltre, la sua tecnologia permette di mantenere la luminosità e la saturazione del colore più a lungo, garantendo un’eccellente qualità dell’immagine e una lunga durata del prodotto senza di sostituzioni o cicli di assistenza. Optoma ha ridotto al minimo le dimensioni del proiettore per ridurre ogni possibile impatto sull’ambiente, abbassando i livelli di CO2 e riducendo ogni emissione legata ai cicli produttivi. Il quadro si completa con l’utilizzo di imballaggi riciclati e riciclabili; ZH450 è anche il primo di una linea di videoproiettori laser Optoma a introdurre la promessa del badge verde; infatti, anche il 50% del suo telaio è costituito da materiali riciclati PCR.

Questo proiettore ricco di funzionalità dispone di un altoparlante integrato e di porte RS232 e RJ45 per il massimo controllo e monitoraggio, rendendolo perfetto per sale riunioni, spazi espositivi di medie dimensioni, eventi e fiere. È incluso anche un firmware aggiuntivo per il controllo compatibile: Crestron RoomView, Extron, PJ Link, AMX, Telnet e HTTP

Videoproiettori laser: le caratteristiche di Optoma ZH450

Visualizzazione/immagine: Tecnologia di visualizzazione: DLP

Risoluzione: Full HD 1080p (1920×1080)

Luminosità: 4.500 lumen

Rapporto di contrasto: 2.000.000:1

Proporzioni native: 16:9 – compatibile 4:3

Correzione trapezoidale – orizzontale: +/-30°

Correzione trapezoidale – verticale: +/-30°

Tasso di scansione orizzontale: 15 ~ 140 KHz

Tasso di scansione verticale: 24 ~ 120Hz

Uniformità: 75%

Dimensione dello schermo: 0,51 m ~ 8,18 m (20″ ~ 322″) diagonale

Rapporto di proiezione: 1,4:1 ~ 2,24:1

Distanza di proiezione: 1 m – 10 m / 39,37″ – 393,7″

Zoom: 1,6x

Tipo di ingrandimento: fisso

Lunghezza focale: 20,91 ~ 32,62 mm

Lens shift: verticale +0%

Offset nativo: 116%