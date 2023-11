Euronics-Dimo: a Vigevano l’ottavo punto vendita in Lombardia

Oggi Dimo, socio di Euronics – il gruppo italiano attivo nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica – inaugura un nuovo store a Vigevano di fronte allo stabilimento di calzature Moreschi, in un nuovo insediamento commerciale, unitamente ad altre insegne primarie.

Lo staff è composto da 20 addetti alla vendita, con percorso formativo sia in aula sia presso altri punti vendita della società, con l’obiettivo di offrire alla clientela un’elevata assistenza e un servizio professionale “su misura”, da sempre punto distintivo dei negozi Euronics Dimo.

L’attenzione al cliente è ulteriormente confermata dalla presenza di un’innovativa Area Casse e Servizi presso la quale i clienti possono ricevere informazioni e assistenza per tutte le esigenze: finanziamenti personalizzati, configurazione di prodotti o riparazione di device, supporto tecnico per PC e per componenti hardware e software, sostituzione di schermo e batteria di smartphone, attivazioni di schede e servizi telefonici e molto altro.

Il punto vendita Euronics Dimo di circa 1400 mq, con il suo layout moderno e funzionale, permette ai clienti di provare e testare i prodotti esposti mediante la consulenza di personale qualificato per offrire una shopping experience in linea con le tante novità̀ tecnologiche in esposizione. Nello store, di impronta omnicanale, si può effettuare la scelta tra una vasta gamma di prodotti in un grande negozio “virtuale” grazie alla presenza di Digital Store. Con il servizio “Prenota e Ritira” è possibile ordinare il prodotto sul sito online e ritirarlo nel punto vendita.

“Siamo felici di inaugurare il nostro ottavo punto vendita in Lombardia” dichiara Elena Vipiana, titolare di Dimo “La nuova apertura rappresenta, infatti, la volontà di sviluppare la presenza dell’insegna Euronics nelle aree non ancora coperte e conferma il nostro impegno nella creazione di nuove opportunità lavorative”.

Con questa inaugurazione Euronics Dimo conta 42 punti vendita diretti in sei regioni a cui si aggiungono 50 negozi affiliati.