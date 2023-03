E-commerce Automation di SellRapido per i reseller Esprinet

La piattaforma di E-commerce Automation di SellRapido è ufficialmente entrata nell’offerta di servizi messa a punto da Esprinet per i suoi rivenditori.

Nello specifico, la piattaforma di E-commerce Automation di SellRapido permette a venditori e grossisti di scalare le vendite online, automatizzando tutte le attività pre e post-vendita e ottimizzando i margini. I venditori, con il supporto tecnico di Sellrapido, possono agganciare qualsiasi listino prodotti, pubblicare e sincronizzare in real time le offerte su marketplace e piattaforme e-commerce con strategie di pricing ottimizzate ed evadere tempestivamente gli ordini in ingresso.

Sellrapido offre inoltre siti e-commerce mediante soluzione proprietaria con caratteristiche tecniche e di performance nettamente superiori alla concorrenza. Grossisti e produttori possono attivare il proprio catalogo prodotti in Dropshipping ed offrirlo a centinaia di rivenditori che utilizzano la piattaforma di E-commerce Automation, abilitando così un canale distributivo B2B massiccio e capillare senza le complessità della vendita al dettaglio.

I vantaggi dell’intesa per la piattaforma di E-commerce Automation

La partnership con Esprinet permette a SellRapido di ampliare sensibilmente l’offerta rivolta ai propri clienti e di offrire un importante vantaggio competitivo: l’evasione dell’ordine automatizzata su un catalogo importante come quello di Esprinet.

Afferma Salvatore Petrozza, CEO e Founder di SellRapido: “Per SellRapido questa partnership rappresenta il conseguimento di un riconoscimento su scala nazionale, che consentirà di velocizzare gli obiettivi di crescita sul mercato italiano”.

“La partnership con SellRapido rientra nella strategia del Gruppo Esprinet, espressa nel nostro piano industriale, che vede i servizi digitali come un business strategico per il raggiungimento dell’obiettivo di diventare uno dei principali riferimenti sul mercato come Full service Provider”, ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “La piattaforma SellRapido ci permette di offrire ai nostri clienti rivenditori un concreto vantaggio competitivo e di supportarli in una fase molto strategica della loro attività, ossia la vendita su più marketplace”.