Efficienza energetica: Socomec firma il codice di condotta JRC

In qualità di azienda che progetta e produce sistemi statici di continuità, più comunemente noti come UPS, e soluzioni energetiche integrate, Socomec considera da sempre l’efficienza energetica come una priorità.

Per innalzare ulteriormente il livello di protezione di applicazioni e processi critici, garantendo un’alimentazione di alta qualità senza interruzioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Socomec, in qualità di produttore membro del CEMEP UPS, ha sottoscritto un Codice di Condotta proposto dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea. L’impegno del JRC è volto alla riduzione delle perdite di energia e delle emissioni di gas causate dagli UPS, massimizzando così il rendimento degli UPS.

Gli UPS costituiscono una rete di sicurezza fondamentale per la protezione di ogni applicazione elettrica dai guasti della rete, fornendo immediatamente un’alimentazione priva di interruzioni fino al subentro di una sorgente ausiliaria o al ripristino della rete. Senza gli UPS, essenziali per ogni aspetto della nostra vita, dalle telecomunicazioni all’informatica, dalla sanità agli aeroporti e ai data center, il mondo come lo conosciamo oggi non potrebbe funzionare.

Con Socomec, un futuro smart, sicuro e sostenibile

Specifico per tutti i soggetti coinvolti nel settore UPS che operano in Europa, il Codice di Condotta UPS stabilisce i principali requisiti di efficienza energetica con criteri che comprendono la qualità e la disponibilità dell’energia erogata e le modalità di funzionamento.

Storicamente, la ricerca di una maggiore efficienza energetica è stata uno dei principali motori del mercato degli UPS, soprattutto in considerazione dell’importanza dei costi energetici per gli utenti. Nel 2011 è stato formalizzato un accordo tra i principali produttori e il JRC, aggiornato nel 2022 con il lancio del marchio Elite UPS.

Come sottolineato da Luca Franzan, Marketing & Business Developer Director di Socomec: «L’efficienza è al centro di tutte le nostre attività. Negli ultimi dieci anni abbiamo ottenuto risultati significativi in questo settore, ma abbiamo voluto formalizzare ulteriormente il nostro impegno volto al continuo miglioramento dell’efficienza energetica sottoscrivendo una serie di requisiti di livello Elite nell’ambito del Codice di Condotta JRC, che rappresenta un requisito della Tassonomia Verde Europea. Adottando questo Codice di Condotta volontariamente, garantiamo ai nostri clienti un UPS più sicuro ed efficiente, per un futuro smart, sicuro e sostenibile».