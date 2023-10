Snapdragon X: da Qualcomm la nuova generazione di piattaforme di calcolo per il settore dei PC

Qualcomm Technologies ha spinto i confini dell’innovazione nell’alimentazione dei PC fin dall’introduzione della piattaforma Snapdragon 8cx. L’azienda è stata pioniera nella connettività in ambito informatico, con il primo PC al mondo abilitato al 5G, l’introduzione della prima NPU dedicata all’elaborazione dell’intelligenza artificiale in un laptop e continua a lavorare sulle prestazioni per watt, consentendo una maggiore durata della batteria con una singola carica. Qualcomm presenta oggi, direttamente dalle parole di Don McGuire, Senior Vice President & Chief Marketing Officer, Qualcomm Incorporated, una nuova architettura di nomi per le piattaforme di Qualcomm, in linea con il modo in cui l’azienda sta rivoluzionando la prossima generazione di esperienze su PC: la serie Snapdragon X.

Il 2024 sarà un punto di svolta per il settore dei PC e le piattaforme di calcolo Snapdragon X offriranno prestazioni, intelligenza artificiale, connettività e durata della batteria di livello superiore.

Le piattaforme della serie Snapdragon X si basano sull’esperienza pluriennale nella progettazione di architetture di calcolo eterogenee tra CPU, GPU e NPU. Sfruttando la CPU Qualcomm Oryon, Snapdragon X garantirà un grande miglioramento nelle prestazioni e nell’efficienza energetica, in combinazione con l’NPU, e offrirà esperienze utente in linea con la nuova era dell’intelligenza artificiale generativa.

Come si è arrivati a questo punto?

Dopo un’analisi approfondita, una ricerca sui consumatori e i feedback provenienti dal settore, Qualcomm ha attribuito una nuova denominazione alle piattaforme, oltre a portare a bordo a un nuovo sistema di design visivo basato sulle intuizioni raccolte:

· L’identificativo X distingue le piattaforme PC dalle altre categorie di prodotti Snapdragon;

· Il design premium celebra questo balzo in avanti nell’informatica e le esperienze che consentirà agli utenti;

· Una struttura di classificazione chiara e semplificata aiuta gli utenti a navigare tra le funzionalità della piattaforma;

· Il tutto sfruttando il marchio globale Snapdragon.

Un nuovo brand design

I nuovi loghi e i badge della piattaforma daranno vita alla serie Snapdragon X in modo nuovo. Questo nuovo design system sarà introdotto con il debutto della prima piattaforma Snapdragon X, sfruttando l’iconica palla di fuoco Snapdragon con un tocco di novità: audace, vibrante, pulito, distintivo.