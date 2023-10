Zebra integra la GenAI sui dispositivi alimentati da Qualcomm

Zebra Technologies, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse e persone, ha presentato un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) che funziona su mobile computer e tablet Zebra senza doversi connettere al cloud.

Questa innovazione consente ai partner e ai clienti di Zebra di incrementare la loro produttività, oltre a definire il futuro del lavoro in tutti i settori, dal retail alla gestione del magazzino e alla logistica, passando per l’hospitality e per la sanità. L’esecuzione di LLM GenAI sul dispositivo ha il vantaggio di offrire nuove capacità a chi opera in prima linea, perché questi ultimi possano garantire nuovi risultati ai loro clienti finali.

L’AI on-device può offrire maggiore personalizzazione, privacy e sicurezza, poiché i dati rimangono sul dispositivo. Inoltre, assicura prestazioni più rapide e riduce i costi, dato che le ricerche GenAI nel cloud possono essere costose. Un whitepaper pubblicato da Qualcomm Technologies, Inc. riporta che il costo della ricerca basata su GenAI per ogni query aumenterà di dieci volte rispetto ai metodi di ricerca tradizionali. Eliminando la necessità di utilizzare il cloud, i costi possono essere ridotti.

“I dispositivi di Zebra sono potenti piattaforme con software e modelli di AI all’avanguardia che stiamo promuovendo attraverso il nostro ecosistema di partner, per indirizzare le sfide dei clienti e aggiungere valore”, ha dichiarato Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra Technologies. “Stiamo portando la GenAI sui dispositivi mobile, in aree come l’AI vocale, computer vision e il software di machine vision basato sul Deep Learning, nonché il software di gestione delle attività che utilizza l’IA orchestrata”.

Fra i possibili casi d’uso dei LLM vi è il miglioramento dell’efficienza degli operatori grazie alla loro conoscenza dei prodotti e del servizio clienti: i LLM si rivelano un efficiente strumento di comunicazione interna, rispondendo alle domande su determinati aspetti quali il controllo delle politiche di magazzino, la raccolta e l’analisi dei feedback degli operatori per identificare le aree di miglioramento, l’incremento della produttività e l’aumento dei livelli di soddisfazione sul lavoro.

I LLM sono anche in grado di migliorare la customer experience attraverso personalizzati assistenti agli acquisti capaci di fornire consigli mirati sui prodotti. Questo permette di integrare le esperienze di acquisto tra le piattaforme in negozio, online e mobile e di abilitare acquisti completamente attivati dalla voce.

I computer mobili TC53/TC58 e TC73/TC78 di Zebra e i tablet della serie ET6x, alimentati da Qualcomm Technologies – e dalle soluzioni di automazione e di visibilità offerte da Zebra – , offrono visione di dati, analisi e raccomandazioni, risoluzione dei problemi, pianificazione e creatività elevate. Gli operatori in prima linea possono utilizzare un modello on-device di dimensioni ridotte, anche in ambienti di lavoro rurali, urbani e sotterranei, dove la connessione al cloud potrebbe non essere possibile. In alternativa, gli utenti possono passare a un app basata su cloud o a uno strumento GenAI per browser web tramite i dispositivi Zebra abilitati al Wi-Fi 6/6E e 5G.

“L’Intelligenza Artificiale Generativa on-device sta inaugurando nuove e migliori esperienze in tutti i settori”, ha dichiarato Megha Daga, Senior Director, Product Management, Qualcomm Technologies “. L’obiettivo di Qualcomm Technologies è quello di guidare la trasformazione in tutti i settori e lo stiamo facendo a partire dai dispositivi mobile. La dimostrazione di Zebra illustra il tipo di trasformazione che intendiamo realizzare”.

Questa applicazione innovativa di Zebra, che utilizza una soluzione di Qualcomm Technologies, riduce i requisiti di memoria e si basa su un’ampia gamma di modelli open source e di terze parti, che costituiscono una parte significativa della strategia di Zebra volta a fornire soluzioni AI efficaci e all’avanguardia in diversi settori.

“Zebra riconosce l’importanza di un uso etico per quanto riguarda gli strumenti GenAI”, ha dichiarato Andrea Mirabile, Director of AI Research, Zebra Technologies. “Ci impegniamo a garantire che le nostre iniziative in ambito AI siano allineate con le linee guida del governo in materia di responsabilità, finalità etiche e trasparenza e che contribuiscano a definire gli standard relativi alla fornitura di soluzioni agli utenti finali. Inoltre, sosteniamo la Business Roundtable AI Road Map e le strategie politiche per uno sviluppo e un impiego di AI responsabile, appropriato ed etico”.