A San Valentino regalatevi Xiaomi

Per chi ha una relazione a distanza o chi ha scelto di convivere. Per chi si sta iniziando a conoscere e chi, invece, si è scelto già da tantissimi anni. Ogni coppia ha la sua storia e San Valentino è l’occasione per festeggiarla regalando qualcosa che celebri l’amore e la connessione. Un regalo tech può essere perciò la scelta perfetta, sia per lei che per lui, diventando così il protagonista di tanti momenti da condividere insieme. Da sempre alleati della vita quotidiana i prodotti tech, infatti, possono rendere la vita di coppia più semplice e smart: immortalare in uno scatto i ricordi più belli, sintonizzarsi sulla musica del cuore, godersi un film o allenarsi insieme non è mai stato così piacevole.

Ed è questa la promessa dei device innovativi di Xiaomi: rendere speciale ogni momento con il partner, il tutto a prezzi accessibili.

Ecco una selezione di offerte San Valentino pensate da Xiaomi per rispondere a tutte le esigenze, disponibili da oggi sul sito di Xiaomi fino al 21 febbraio.

Regali Xiaomi per la coppia

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L grazie alla sua capacità di 4 litri e ai controlli smart, consente di preparare deliziosi piatti, croccanti e sani, senza l’aggiunta di olio in eccesso. Inoltre, controllare la cottura tramite l’app Xiaomi Home non è mai stato così facile e rapido.

Xiaomi Robot Vacuum S12 White è l’asso robotico delle pulizie. Grazie all’app Xiaomi Home è possibile controllarlo da remoto, pianificare le pulizie, regolare le impostazioni e ricevere notifiche sullo stato di pulizia. Il sensore di precisione Lidar mappa l’ambiente circostante in modo accurato, consentendo al robot di muoversi in modo efficiente evitando gli ostacoli.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 assicura un ambiente domestico più confortevole, un’aria più sana, pulita e con meno allergeni, con opzioni per diversi spazi domestici e necessità familiari. Consente la purificazione di un ambiente di 20 m² in circa 10 minuti, grazie al particolato CADR che filtra fino a 400 m³/h ed eroga 6660 litri di aria purificata al minuto. La presa d’aria a 360° rende il processo ancora più facile.

Xiaomi TV Q2 50’’ offre una chiarezza visiva eccezionale con risoluzione a 4K. I dettagli cristallini e i colori vividi portano la visione di film, serie TV e giochi a un nuovo livello. Inoltre, il sistema operativo smart integrato garantisce l’accesso a una vasta gamma di app, streaming e contenuti direttamente dalla propria TV.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go Black è caratterizzato da un design pieghevole e leggero, è facile da trasportare e adatto a spostamenti in città agili e veloci. Con un’ampia autonomia e una batteria affidabile, unita a 3 modalità di guida, questo monopattino elettrico consente di coprire distanze fino a 18 km alla velocità massima di 20 km/h senza preoccuparsi della ricarica frequente. Il doppio freno garantisce una maggiore sicurezza di guida

POCO F5 Pro di Xiomi è un concentrato di potenza e performance per il gaming e la visione di contenuti. Capace di offrire esperienze visive al di là di ogni aspettativa grazie al display AMOLED WQHD+ 120Hz ultra chiaro a 1400 nits (luminosità di picco) e 68 miliardi di colori true-to-life, è anche dotato di Snapdragon® 8+ Gen 1, per un basso consumo energetico e prestazioni elevatissime a lunga durata. Disponibile in sconto nella versione 12GB + 256GB

Redmi Watch 3 è uno smartwatch ultraleggero da soli 37 grammi pensato per i più sportivi. Resiste a immersioni fino a 50 metri e monta diversi sensori per la rilevazione della frequenza cardiata e della saturazione dell’ossigeno, accelerometro, giroscopio e bussola. Il GPS traccia l’attività dall’esterno anche a telefono spento e la batteria dura fino a sei giorni. È disponibile nei colori Active Grey e Active Black.

Redmi Note 12 di Xiami offre un’esperienza di intrattenimento migliorata grazie al display AMOLED a 120Hz, con immagini di qualità straordinaria e colori accurati. La ricarica rapida da 33W e la batteria a lunga durata da 5.000mAh consentono di utilizzare diverse app e scattare più foto senza problemi di batteria. Completano le caratteristiche una solida tripla fotocamera AI, la straordinaria funzione Night Mode e una serie di utili funzioni e filtri per foto wow. Disponibile in tre configurazioni: 4GB + 64GB; 4GB + 128GB e 8GB + 256 GB.

Xiaomi Smart Band 8 è il compagno da polso che garantisce connessione e motivazione durante tutti i momenti dedicati al fitness. Con diverse funzioni avanzate di tracking, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi del sonno e la misurazione della SpO2, fornisce una visione completa del proprio benessere, il tutto su un vivace e ampio display AMOLED. Disponibile in Champagne Gold o Graphite Black.

Xiaomi Buds 4 Pro garantiscono un’esperienza audio di qualità superiore con bassi potenti e alti chiari. Che si tratti di andare in palestra o di correre, questi auricolari offrono la colonna sonora perfetta per il proprio allenamento, potendo contare su un’efficace cancellazione attiva del rumore per concentrarsi sullo sport.