Arriva Logitech Select, l’assistenza dedicata alla collaborazione video

Logitech, leader del mercato delle collaborazioni video, diventa anche unico fornitore esperto di assistenza avanzata in ambito di soluzioni per la collaborazione video annunciando la disponibilità sul mercato italiano del nuovo servizio Logitech Select, un piano innovativo e completo che offre direttamente alla sua clientela.

In aggiunta all’assistenza di base per le aziende, Logitech Select è un servizio in abbonamento annuale o triennale che presenta reali vantaggi di affidabilità e continuità a livello aziendale: un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, un Customer Success Manager dedicato, un sistema RMA avanzato e accelerato con ricambi in loco, analisi ‘Sync’ con avvisi personalizzabili e integrazione del flusso di lavoro con ‘ServiceNow’.

Assistenza 24/7 e un Customer Success Manager dedicato

Logitech si mette dunque in prima linea con un supporto tecnico volto a offrire il miglior livello di assistenza, sempre e comunque, attraverso un team interno di esperti che vanta una notevole esperienza nell’utilizzo di Microsoft Teams®, Zoom Rooms™ e appliance per rooms che funzionano coi sistemi operativi Windows® e Android™. L’assistenza avviene in modo ultrarapido da remoto via telefono o e-mail. Inoltre, per i clienti con più di 50 sale di videoconferenza da gestire, l’azienda mette a disposizione anche un Customer Success Manager dedicato, ossia un consulente di fiducia e referente unico che segue il cliente passo dopo passo su tutti i servizi offerti dal piano di Logitech Select.

RMA Avanzato e Immediato

Con un ‘RMA Avanzato’, Logitech Select fornisce prodotti sostitutivi entro un giorno dalla richiesta, per gli articoli Logitech in garanzia. Inoltre, per i clienti con almeno 50 sale, l’azienda mette a disposizione un ‘RMA Immediato’ che consente di accedere ad un set di ricambi in loco per attivazioni e risoluzioni rapide in giornata. È la più veloce sostituzione di prodotti possibile.

Capacità avanzate con Logitech Sync e integrazione con il servizio ServiceNow

Logitech Sync aiuta a gestire e monitorare lo stato di salute dei prodotti di collaborazione video, semplificando il lavoro del reparto IT. La sincronizzazione avanzata con Logitech Select fornisce informazioni dettagliate sull’uso e sull’occupazione delle sale, consentendo di ottimizzare le performance delle soluzioni utilizzate. Grazie all’integrazione ServiceNow, le notifiche push – come la disconnessione dei dispositivi – allertano i responsabili IT in modo che possano richiedere assistenza per risolvere rapidamente qualsiasi questione.

Protezione dell’investimento

Nel momento in cui vengono scelte le soluzioni di collaborazione video, viene realizzato un investimento significativo per mantenere l’azienda connessa e innovativa. A meno del prezzo di una videocamera per videoconferenze in sala, Logitech Select offre un solido ritorno sugli investimenti con servizi e informazioni utili di alta qualità che massimizzano l’operatività e aiutano a risparmiare, eliminando i costi imprevisti di sostituzione.