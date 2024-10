DDD POLICE riduce i tempi di ispezione

La tecnologia scende in strada al fianco degli agenti di Polizia, agevolandoli nei controlli su strada, rendendoli rapidi e completi.

SIAK SISTEMI che ha sviluppato in house il nuovo software DDD POLICE. È questo l’ultimo ritrovato tecnologico oggi a disposizione di 12 comandi di Polizia Locale, che permette di segnalare rapidamente le irregolarità derivanti dall’inosservanza del Regolamento 561/2006.

Controlli veloci ed esaustivi

Gli Agenti della bergamasca che hanno utilizzato DDD POLICE hanno potuto controllare ben 250 conducenti in soli 25 giorni; da questi controlli è stata rilevata un’elevata percentuale di irregolarità, nel 60% dei casi, infatti, è stato necessario sanzionare condotte in violazione della legge, con multe per oltre €2.500.

È fondamentale assicurare controlli esaustivi nel minor tempo possibile, per ridurre il tempo di fermo del mezzo, agevolando l’autista, ed allo stesso tempo consentendo all’Agente di eseguire controlli in condizioni di efficienza e rapidità. La riduzione dei tempi di ispezione, meno di 5 minuti per arrivare al testo del verbale, è stata una delle priorità per il team SIAK SISTEMI nell’ideazione di questo nuovo software.

Obiettivi chiari per gli ingegneri informatici della società pavese, che supportati dall’area legale interna, hanno dato vita a DDD POLICE, un software dedicato agli organi di Polizia e pensato per velocizzare e rendere più semplici le procedure di controllo su strada, che spesso si eseguono anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli. Il software analizza i dati del tachigrafo e rileva eventuali infrazioni; il sistema è, infatti, progettato per verificare il rispetto della normativa e, in caso di dubbi, utilizza un calcolo combinatorio che permette di fornire l’interpretazione più favorevole al conducente, nel rispetto del principio del favor rei.

Come funziona DDD POLICE?

Nel panorama dei device di controllo, DDD POLICE si distingue anche per i dispositivi forniti a supporto dei controlli: la chiavetta USB Bluetooth – DigiBLU – e il tablet dedicato sono due agevoli alleati in fase di controllo su strada poiché permettono di visualizzare l’elenco delle violazioni in formato pdf con i relativi importi, velocizzando la generazione del verbale. Questa funzionalità mette in condizione l’Agente che effettua il controllo di fornire ai conducenti spiegazioni chiare riguardo l’applicazione della normativa, oltre a fornire report dettagliati sull’attività di guida e riposo, affiancati a note di supporto per la corretta interpretazione del Codice della Strada. “Abbiamo sviluppato DDD POLICE sulla base delle esigenze rilevate nei 40 anni di esperienza maturata collaborando con le aziende di autotrasporto. La nostra priorità è quella di creare un ambiente di lavoro più sicuro ed equo per i conducenti e sollevare gli Agenti da incombenze burocratiche estranee all’attività di controllo, riducendo al contempo al minimo il rischio di potenziali ricorsi o controversie legali per le aziende” – dichiara Yuri Merli, Titolare di SIAK SISTEMI.

Testimonianze

Tra le realtà che stanno testando in prima persona DDD POLICE c’è anche l’Associazione FOXPOL – Formazione & Sicurezza Stradale. Politiche della Legalità – fondata a Milano nel 2006 e guidata da Carloenrico Gandini, Comandante di Polizia di Chignolo Po.

“DDD POLICE è uno strumento immediato che fornisce parametri chiari e che, con pochi clic, riesce a rilevare la gravità delle infrazioni commesse – lieve, grave o molto grave – vagliando anche problematiche come la gestione della funzionalità ‘Out of Scope’ e la rilevazione delle ‘sessioni carta non concluse’. Avere informazioni certe in pochi minuti è essenziale nel lavoro delle forze di Polizia e la rapidità di questo software è data soprattutto dalla chiavetta bluetooth che collegandosi direttamente con il tablet consente di scaricare e trasferire i dati tachigrafici evitando altri passaggi”, afferma il Presidente dell’Associazione FOXPOL.