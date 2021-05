Ericsson ha ampliato il suo portfolio 5G per ambienti indoor, con la Ericsson Indoor Connect che abilita scenari multi-operatore e multi-vendor. Ericsson ha lanciato inoltre le nuove “small cell” AIR 1279 e Radio Dot 4459.

Jessey Huang, Head of Ericsson’s Indoor Product Line della società, commenta: “Per Ericsson la qualità del servizio 5G in ambienti indoor è importante quanto l’esperienza degli utenti all’esterno. Siamo consapevoli che garantire la migliore esperienza 5G indoor rappresenti un elemento di differenziazione per gli abbonati, le imprese e l’industria. Pertanto, vogliamo che i nostri clienti siano in grado di fornirla, nel miglior modo possibile. Ericsson rafforza il suo portfolio 5G indoor, rendendo la gamma di prodotti più semplice e flessibile. Abbiamo una soluzione ad alte prestazioni e affidabile, efficiente in termini di costi e facile da implementare”.

Con la crescente introduzione del 5G nelle reti, l’attenzione si sta rivolgendo sempre più alla connettività indoor avanzata. La banda media e lo spettro millimetrico (mmWave) offrono velocità più elevate, latenza ultra-bassa e supportano un numero elevatissimo di dispositivi IoT e casi d’uso mission-critical che richiedono i massimi livelli di affidabilità e sicurezza.

Soluzione indoor multi-operatore e multi-vendor per la banda media: Europa e Italia

Ericsson ha lanciato Ericsson Indoor Connect, una soluzione mobile indoor multi-operatore e multi-vendor in cui un sistema Radio Dot consente a diversi operatori di fornire il 5G indoor su bande sub-6GHz.

La soluzione consente agli operatori di fornire una copertura indoor 4G e 5G, così come 2G e 3G, economicamente efficiente e ad alte prestazioni. Semplifica così l’implementazione riducendo il costo totale di proprietà. Ericsson Indoor Connect permette anche una più rapida implementazione della connettività indoor, in particolare nei luoghi in cui è richiesto l’intervento di più operatori, come centri commerciali, stadi, stazioni ferroviarie e uffici più grandi. Ericsson Indoor Connect è disponibile ora.

Dominik Fischer, Product Manager, 5G & Inhouse Services, Swisscom, afferma: “Fornire la migliore esperienza possibile e affidabile è sempre la massima priorità per Swisscom. Le nostre prime implementazioni del nuovo Radio Dot System multi-midband e multi-operatore dimostrano le prestazioni e l’efficacia dei costi della nuova soluzione indoor 4G e 5G di Ericsson.”

Il doppio delle prestazioni a un costo inferiore: copertura indoor mmWave 5G per il mercato statunitense

In qualità di prima Antenna Integrated Radio (AIR) al mondo di tipo indoor con 800MHz di larghezza di banda, Ericsson Indoor AIR 1279 porta il mmWave 5G in piccoli, medi e grandi ambienti con il doppio delle prestazioni di qualsiasi soluzione attualmente sul mercato. Alimentato dall’Ericsson Silicon, la Indoor AIR 1279 offre capacità di beamforming e caratteristiche software avanzate oltre a un costo totale di proprietà (TCO) ottimizzato. È progettata per ridurre al minimo la necessità di un nuovo cablaggio, limitando così l’ingombro del sito. Indoor AIR 1279 sarà disponibile nel terzo trimestre del 2021 nella banda 39 GHz (n260)

Anche la Ericsson Radio Dot 4459 è rivolta al mercato statunitense. È l’ultima aggiunta al sistema Radio Dot di Ericsson. È progettata per supportare il Citizens Broadband Radio Service (CBRS) New Radio (NR) – la banda di trasmissione larga a 150MHz sui 3.5GHz nel paese – così come lo spettro C-Band per la distribuzione interna nel mercato statunitense.

Il Radio Dot 4459 segna l’inizio del pieno supporto di Ericsson per il rollout della banda media 5G indoor e l’introduzione di nuove opzioni per gli operatori e altri interlocutori. I prodotti Ericsson Radio Dot System, alimentati da Ericsson Silicon, sono già in funzione in alcuni luoghi in tutto il mondo, compresi alberghi, ospedali, centri commerciali, uffici, stadi ed edifici residenziali. Il Radio Dot 4459 sarà disponibile nel quarto trimestre del 2021 nelle frequenze medie C-band (n77D).