PNY eletto distributore dell’anno da NVIDIA

PNY Technologies, fornitore globale di componenti e soluzioni di archiviazione per i mercati dell’IA, del calcolo ad alte prestazioni (HPC), dei data center e della visualizzazione professionale, annuncia di essere stato premiato come distributore dell’anno a seguito del NVIDIA Partner Network (NPN) per il terzo anno consecutivo.

Il premio, conferito durante l’evento virtuale EMEA Partner Day, celebra i contributi dei partner NVIDIA, i cui impegni in termini di innovazione e ricerca hanno favorito il successo collettivo fornendo ai professionisti soluzioni che hanno contribuito ad accelerare i flussi di lavoro e migliorare le decisioni. Con 30 anni di esperienza nel campo delle soluzioni di archiviazione, PNY ha negli ultimi anni rivolto la sua attenzione verso l’IA, offrendo soluzioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC), data center e visualizzazione professionale nei vari mercati. Grazie a un ecosistema completo di soluzioni che si adatta soprattutto alle gamme di prodotti NVIDIA per diversi settori come la sanità, l’industria e i media, PNY offre la possibilità di aiutare i professionisti nel loro processo di implementazione di soluzioni IA adatte alle loro esigenze e di accompagnarli nei loro progetti futuri.

“Vedere PNY Technologies vincitore del premio del NVIDIA Partner Network per il terzo anno consecutivo testimonia l’impegno e il lavoro svolto. Questo è un vero riconoscimento, poiché il premio ha un’importanza particolare dato che il 2024 segna il 30° anniversario di PNY Technologies Europe. Siamo felici che NVIDIA riconosca il nostro lavoro di squadra, mettendo in evidenza questa partnership fruttuosa che ha portato a un anno di crescita costante e promette nuove opportunità per l’anno a venire” afferma Simon Horton, responsabile commerciale PNY EMEA DGX e specialista delle vendite IA per l’Europa del Nord presso PNY Technologies.

In qualità di distributore dell’anno del NVIDIA Partner Network, PNY viene nuovamente premiato per il suo costante impegno nella formazione tecnologica e nel fornire piattaforme e software informatici accelerati in collaborazione con NVIDIA su tutti i mercati.