HONOR 200: la Fotografia Ritrattistica a portata di smartphone

La macchina fotografica viene sostituita da nuovi, pratici e potenti smartphone dal prezzo accessibile. È ora disponibile la nuova gamma HONOR 200.

Il marchio globale di tecnologia HONOR ha infatti annunciato il lancio della nuova serie HONOR 200, una famiglia di dispositivi di punta, venduti a un prezzo accessibile, che offre prestazioni di livello top e un’esperienza fotografica ritrattistica senza eguali. Mantenendo un impegno continuo verso l’innovazione e l’esplorazione di nuove frontiere nella fotografia con smartphone, il team di sviluppo della serie HONOR 200 ha collaborato con Studio Harcourt, una leggendaria casa parigina di fotografia ritrattistica, per co-ingegnerizzare il motore HONOR AI Portrait. Sfruttando sia l’ampia esperienza di Studio Harcourt sia le avanzate capacità di intelligenza artificiale di HONOR, a livello di piattaforma, il modello HONOR 200 Pro consente agli utenti di ottenere una fotografia ritrattistica di livello professionale sui loro smartphone. Con funzionalità di ritratto alimentate dall’IA, display coinvolgenti e prestazioni hardware robuste, la serie HONOR 200 è destinata a rivoluzionare lo stile di vita futuro degli utenti.

Portare la Maestria della Fotografia Ritrattistica di Studio Harcourt sugli Smartphone HONOR 200

Riconoscendo che gli strumenti più importanti nella fotografia ritrattistica sono la luce e l’ombra, l’HONOR 200 Pro è stato dotato di hardware avanzato e software alimentato da IA, meticolosamente co-ingegnerizzato, in grado di riconoscere anche le più sottili sfumature di luce. L’HONOR 200 Pro vanta una fotocamera principale per ritratti da 50MP con un sensore Super Dynamic H9000 che consente agli utenti di catturare immagini avvincenti con il perfetto equilibrio tra luce e ombre anche in scenari di illuminazione impegnativi. Con il supporto per la tecnologia di binning dei pixel 4-in-1 – con una dimensione del pixel di 2,4μm – gli utenti possono catturare dettagli intricati nelle loro immagini anche in scenari con scarsa illuminazione. Inoltre, l’HONOR 200 Pro presenta una fotocamera teleobiettivo per ritratti da 50MP e un sensore teleobiettivo personalizzato di Sony, che fornisce migliori capacità di rilevazione della luce, garantendo scatti chiari e fedeli di oggetti lontani con dettagli eccezionali.

L’HONOR 200 Pro porta la fotografia ritrattistica a nuove vette grazie al potente motore HONOR AI Portrait potenziato dall’IA. Con una ricca storia di fotografie di leggende come Roger Federer e la Regina Rania di Giordania, Studio Harcourt è sinonimo di ritratti senza tempo, che mostrano una sinfonia di narrazione visiva attraverso l’abile uso della luce e delle ombre. In collaborazione con Studio Harcourt, il motore HONOR AI Portrait ha distillato l’abilità artigianale e la comprensione dell’espressione della luce e dell’ombra, permettendo agli utenti di catturare ritratti unici e distintivi sui loro smartphone e con facilità.

Per oltre 400 giorni, più di venti esperti di imaging di Studio Harcourt e di HONOR hanno collaborato in un intenso processo di ideazione condivisa. Il team ha analizzato oltre 1.000 scenari e milioni di set di dati, garantendo che l’essenza classica di Studio Harcourt possa essere catturata sugli smartphone. Inoltre, la tripla fotocamera da 50MP per i ritratti incorpora un algoritmo HONOR RAW Domain aggiornato, che consente di ottenere ritratti ben bilanciati, che gestiscono l’esposizione nelle aree luminose, preservando i dettagli intricati in scenari di illuminazione più scuri.

Innovativo Display Eye Comfort per una Prolungata Immersività

Per mantenere fede al suo impegno verso le innovazioni incentrate sull’essere umano, l’HONOR 200 Pro presenta 3840Hz Risk-free Dimming e le certificazioni TÜV Rheinland Flicker Free Display e TÜV Rheinland Full Care Display. Per garantire un comfort visivo prolungato, la serie HONOR 200 dispone anche di Natural Tone 2.0, che ottimizza il gradiente della temperatura del colore del display in base alla luce ambientale, e un Display Notturno AI Circadiano che sfrutta l’intelligenza artificiale per regolare la luce blu e passare a una configurazione che favorisca la qualità del riposo notturno, in base al ciclo di sonno degli utenti. Inoltre, la serie HONOR 200 supporta l’Adaptive Dimming, che regola la luminosità dello schermo in base all’input di luce esterna e all’uso dell’applicazione, garantendo un’esperienza visiva più confortevole. Con il Quad-curved Floating Display da 1,5K e una luminosità HDR di picco di 4000 nits, la serie HONOR 200 consente agli utenti di godere di un’eccellente visibilità anche nelle situazioni più impegnative, come la luce solare diretta.

Miglioramento delle Prestazioni Hardware per una Connessione Fluida

L’HONOR 200 Pro è dotato di una potente batteria al silicio-carbonio da 5200mAh che consente fino a 61 ore di streaming musicale continuo con una singola carica. Per massimizzare la produttività dell’utente, l’HONOR 200 Pro dispone di importanti capacità di “supercarica”. Con la velocissima HONOR SuperCharge con cavo da 100W e la SuperCharge wireless da 66W, gli utenti possono ricaricare completamente il loro dispositivo in soli 41 minuti, la scelta ideale per chi è sempre in movimento. Inoltre, l’HONOR 200 Pro offre una memoria RAM da 12 GB e un ampio storage da 512 GB, che consente di archiviare e accedere ai dati senza limitazioni, garantendo un’esperienza intuitiva e senza problemi.

Dotato dell’affidabile piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, l’HONOR 200 Pro raggiunge una velocità di clock della CPU fino a 3 GHz, garantendo un rendering grafico fluido e una reattività in tempo reale. Con MagicOS 8.0, l’HONOR 200 Pro offre un’intelligente user experience, arricchita da una serie di funzionalità smart alimentate dall’IA. MagicOS 8.0 offre anche funzionalità di punta come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring, che semplificano le interazioni digitali dell’utente.

HONOR 200 Lite fa il suo debutto globale

Lanciato insieme all’HONOR 200, l’HONOR 200 Lite è dotato di un potente sistema di fotocamere triple che lo portano a eccellere nella fotografia ritrattistica e che consente di catturare immagini mozzafiato con un dettaglio di altissimo livello. Il sistema è composto da una fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1.75 e modalità HIGH-RES, una fotocamera grandangolare e di profondità da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera frontale da 50 MP, con luce per selfie, crea effetti di illuminazione artistica. Lo smartphone vanta inoltre un notevole display AMOLED da 6,7 pollici con Eye-comfort AMOLED Display con una frequenza di aggiornamento di 3240Hz PWM Dimming Risk-free e luminosità HDR massima di 2000 nit, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Dichiarazioni

“La serie HONOR 200 è stata creata per essere la migliore famiglia di smartphone per la fotografia ritrattistica, ridefinendo il futuro dell’imaging mobile attraverso la tecnologia alimentata dall’IA di HONOR“, ha detto George Zhao, CEO di HONOR Device Co.. “Attraverso una co-ingegnerizzazione meticolosa e un’integrazione senza soluzione di continuità, HONOR ha fuso le sue avanzate capacità di intelligenza artificiale con l’estetica senza tempo di Studio Harcourt, creando un nuovo standard per la fotografia ritrattistica degli smartphone, per permettere agli utenti di ottenere ritratti impeccabili”.

Prezzi e Disponibilità della serie HONOR 200

Mostrando un design elegante ispirato alla natura, l‘HONOR 200 Pro (12+512GB) è disponibile in tre varianti di colore: Ocean Cyan, Moonlight White e Black al prezzo di 799,00€. Inoltre, aggiungendo 49,90€ sarà possibile avere un Watch4 e con soli 1,90€ un caricatore da 100W. Infine, sul sito sarà possibile acquistare lo smartphone usufruendo di un coupon di 100€.

L’HONOR 200 è disponibile nelle colorazioni Coral Pink, Moonlight White, Emerald Green e Black al prezzo di 649,00€ nel formato 12+512GB. Inoltre, aggiungendo 19,90€ sarà possibile avere un caricatore da 100W. Infine, sul sito sarà possibile acquistare lo smartphone usufruendo di un coupon di 100€.

L’HONOR 200, nel formato 8+256GB sarà invece disponibile al prezzo di 599,90€. Inoltre, aggiungendo 19,90€ sarà possibile avere un caricatore da 100W. Infine, sul sito sarà possibile acquistare lo smartphone usufruendo di un coupon di 100€.