HONOR 400 Lite: lo smartphone innovativo, elegante e resistente

Il marchio tecnologico globale HONOR ha annunciato il lancio di HONOR 400 Lite, uno smartphone affidabile che porta le funzioni di intelligenza artificiale nell’ambito della fotografia e della visione dello schermo.

Equipaggiato con un pulsante AI per controllare la fotocamera ed accedere a Google Lens, HONOR 400 Lite vanta una potente fotocamera principale da 108MP, con funzionalità avanzate di zoom, e un display AMOLED da 3500 nits, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, promettendo così un’esperienza utente senza pari.

Rivoluziona la Cattura delle Immagini con il Pulsante AI per la Fotocamera

Progettato per gli appassionati di fotografia, HONOR 400 Lite offre funzioni elevate con il primo AI Camera Button del settore su uno smartphone Android, che offre un pulsante dedicato sia per il controllo della fotocamera che per la visione AI.

Premendo il pulsante per qualche secondo, gli utenti possono avviare immediatamente la fotocamera, mentre una pressione veloce consente di scattare una foto. Per registrare video, basta tenere premuto il pulsante, così da iniziare a filmare subito. La modalità di ripresa professionale migliora il controllo, permettendo agli utenti di toccare per mettere a fuoco e scorrere per effettuare lo zoom.

Progettato per la comodità, HONOR 400 Lite garantisce un’esperienza fotografica fluida e senza sforzi grazie ai comandi intuitivi. Il pulsante AI per la fotocamera dell’HONOR 400 Lite fornisce inoltre un rapido accesso a Google Lens, permettendo di esplorare e interagire con l’ambiente circostante senza difficoltà. Questa funzionalità si integra perfettamente con Smart Vision (Google Lens), trasformando lo smartphone in uno strumento potente per l’esplorazione e l’apprendimento.

Che si vogliano identificare piante, animali e opere d’arte con facilità, oppure tradurre testi di menù e insegne in tempo reale in oltre 100 lingue, oppure risolvere quesiti o fare acquisti scansionando i prodotti, Google Lens apre un mondo di possibilità direttamente dalla fotocamera. Inoltre il pulsante Google Gemini migliora ulteriormente le funzionalità del dispositivo, offrendo un accesso rapido agli strumenti AI Eraser e AI Outpainting, che permettono di modificare e migliorare facilmente le foto.

Esperienza Fotografica Eccezionale con HONOR 400 Lite

HONOR 400 Lite è dotato di una fotocamera principale da 108MP2 e una fotocamera da 5MP, che consentono agli utenti di catturare momenti quotidiani con una qualità straordinaria e un’incredibile attenzione ai dettagli. L’apertura f/1.75 della fotocamera principale garantisce un’eccellente capacità di raccolta della luce, anche in condizioni di scarsa illuminazione, il che la rende perfetta per la fotografia notturna. Attivando la modalità HIGH-RES, la fotocamera principale offre immagini ultra-definite con una chiarezza e fedeltà eccezionali. Inoltre, crea un effetto bokeh naturale e sfocando delicatamente gli oggetti vicini, così da mettere in evidenza quelli più distanti, per ottenere ritratti artistici e affascinanti. Progettato per ottenere il massimo dagli scatti di ritratti, il dispositivo include tre modalità specifiche: 1x Ritratto Ambientale, 2x Ritratto Classico e 3x Ritratto da Vicino, offrendo la flessibilità di diverse lunghezze focali ed effetti creativi.

La fotocamera anteriore da 16MP di HONOR 400 Lite è progettata per catturare selfie vivaci e dettagliati, anche in condizioni di illuminazione difficili. Sfruttando la potenza di HONOR Image Engine AI, il dispositivo è alimentato da HONOR RAW Domain Algorithm, che permette alla fotocamera anteriore di bilanciare in modo intelligente luci e ombre. In questo modo previene la sovraesposizione nelle aree luminose, mantenendo dettagli intricati nelle regioni più scure. Per selfie in condizioni di scarsa illuminazione, il dispositivo include una luce per selfie che crea un bagliore morbido, che aggiunge profondità e brillantezza ai ritratti, regalando loro un aspetto professionale e rifinito.

Display AMOLED con Tecnologie per la protezione della vista

HONOR 400Lite presenta un incredibile display AMOLED da 6,7 pollici, che offre colori vivaci e una luminosità eccezionale, per un’esperienza di visione piacevole.

Con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, risoluzione di 1080×2412 pixel e un rapporto schermo-corpo del 93,7%, il display offre immagini fluide e grande chiarezza. Supporta 16,7 milioni di colori e copre il 100% dello spazio colore DCI-P3, garantendo una riproduzione dei colori ricca e precisa. Inoltre, con una densità di pixel di 394 PPI, i dettagli appaiono nitidi e realistici. Lo schermo raggiunge una luminosità di picco di 3500 nits, offrendo una visibilità eccellente anche sotto la luce intensa del sole.

Progettato tenendo in mente il benessere dell’utente, HONOR 400 Lite è dotato di sette tecnologie per la cura degli occhi per ridurre l’affaticamento oculare e migliorare il comfort visivo. La tecnologia di regolazione della luminosità PWM a 3840Hz riduce lo sfarfallio dello schermo, mentre la Tecnologia Hardware Low Blue Light riduce l’esposizione alla luce blu. Il Dynamic Dimming regola la luminosità, per simulare la luce naturale del sole, riducendo l’affaticamento degli occhi, mentre la funzione Circadian Night passa a toni più caldi la sera per favorire un miglior sonno, aumentando i livelli di melatonina.

HONOR 400 Lite è inoltre equipaggiato con la funzione di Regolazione Automatica della Luminosità, che adatta lo schermo a diverse condizioni di illuminazione per un’esperienza più confortevole, mentre la modalità e-Book offre una visualizzazione che si ispira alla carta, in modo da essere più delicata per gli occhi durante la lettura. Il dispositivo è anche dotato di un sensore di impronte digitali sotto il display per uno sblocco rapido e facile.

HONOR 400 Lite: il dispositivo resistente, dal Design sottile e trendy

Disponibile in tre colori – Velvet Grey, Velvet Black e Mars Green – il dispositivo presenta un’estetica minimalista con una fotocamera geometrica, con design della lente con finitura lucida e senza riflessi, ulteriormente migliorato dal processo Excimer. La texture avanzata soft mist, con dettagli a livello nanometrico, conferisce un tocco vellutato che è sia visivamente accattivante sia piacevole al tatto.

Con un peso di soli 171g e uno spessore sottile di 7,29mm, HONOR 400 Lite è leggero e facile da portare. Progettato per un utilizzo quotidiano duraturo, il dispositivo è dotato della certificazione SGS Five-Star Drop Resistance, che garantisce resistenza agli urti accidentali. Include anche la tecnologia touch con mani bagnate IP64, che consente un funzionamento fluido anche appena usciti dalla piscina.

Prestazioni della batteria e della memoria potenti

HONOR 400 Lite è equipaggiato con una batteria Li-ion da 5230mAh, che offre una lunga durata e prestazioni affidabili. Abbinato alla carica rapida via cavo HONOR Wired SuperCharge da 35W, il dispositivo può ricaricarsi fino al 100% in soli 75 minuti, così da garantire che gli utenti rimangano connessi anche mentre sono in movimento.

Alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra, HONOR 400 Lite offre prestazioni eccezionali, ideali per gli smartphone moderni. Questo processore supporta display ad alta frequenza di aggiornamento, capacità di imaging all’avanguardia e connettività 5G ultraveloce, il che lo rende perfetto per gli utenti che richiedono elevate prestazioni.

Al suo interno, presenta un’architettura CPU octa-core con due core ad alte prestazioni ARM Cortex-A78 che raggiungono fino a 2,5 GHz e sei core Cortex-A55 a basso consumo che operano fino a 2 GHz. Questo design di elaborazione garantisce un multitasking fluido, prestazioni efficienti delle app e una gestione senza interruzioni di compiti intensivi come il gaming o il video editing. Il modem 5G integrato migliora ulteriormente l’esperienza, con download ultra-rapidi, streaming a bassa latenza e connessioni stabili, offrendo un’esperienza mobile veramente di nuova generazione.

Inoltre, HONOR 400 Lite offre fino a 256GB di memoria ultra-grande, completata dalla tecnologia HONOR RAM Turbo (8GB+8GB). Questa configurazione garantisce prestazioni fluide anche con molteplici app e attività in esecuzione contemporaneamente. Che si tratti di gaming, streaming o multitasking, HONOR 400 Lite offre un’esperienza rapida, senza interruzioni e reattiva.

Prezzi e disponibilità di HONOR 400 Lite

HONOR 400 Lite sarà disponibile presso i principali rivenditori di elettronica a partire dall’11 Aprile 2025 nei colori Velvet Grey, Velvet Black e Mars Green al prezzo di 299,90 euro con offerta trade-in di 30 euro e in bundle con HONOR Choice Watch2i.

Sarà disponibile su Honor.com al prezzo di 299,99 euro e presso i seguenti rivenditori, aggiungendo 69,90 euro sarà possibile avere HONOR Choice Watch 2i: