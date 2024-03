HONOR Magic 6 Pro è disponibile: acquistalo ora!

Dopo una grande e trepidante attesa, HONOR ha annunciato la disponibilità in Italia dell’innovativo smartphone HONOR Magic 6 Pro, il 25 febbraio durante il Mobile World Congress.

HONOR Magic 6 Pro è disponibile nel formato di memoria 12GB+512GB, presso i principali negozi di elettronica di consumo e degli operatori telefonici. Con straordinari progressi nelle capacità fotografiche, nella qualità del display, nelle prestazioni e nella user experience, lo smartphone stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore, offrendo un’esperienza senza precedenti.

La tecnologia di Magic 6 Pro: MagicOS 8.0, intelligenza artificiale e Magic capsule

L’ultimo modello della prestigiosa linea di punta di HONOR, la serie Magic, è il Magic 6 Pro, che vanta miglioramenti in termini di fotografia, display, prestazioni e user experience basata sull’intelligenza artificiale. Il HONOR Magic 6 Pro prevederà presto MagicOS 8.0, l’ultima versione del sistema operativo basato su Android che introduce l’intelligenza artificiale e presenta la prima interfaccia utente basata sull’intento. Inoltre, la user experience è arricchita dalla Magic Capsule e dal Magic Portal. Con un solo tocco sul banner delle notifiche, la Magic Capule si espande per offrire informazioni aggiuntive e opzioni correlate, eliminando la necessità di navigare tra più app per ottenere la massima produttività ed efficienza. La Magic Portal sfrutta invece la potenza dell’intelligenza artificiale per comprendere la messaggistica e il comportamento degli utenti, semplificando le attività complesse in un unico processo.

HONOR Magic 6 Pro: una fotografia di qualità anche in movimento

Con il debutto del nuovo e migliorato HONOR Falcon Camera System, l’HONOR Magic 6 Pro include HONOR AI Motion Sensing Capture, un algoritmo di acquisizione AI avanzato in grado di catturare senza sforzo anche i movimenti più veloci rendendoli in altissima definizione. Ecco perché è perfetto per la fotografia sportiva: i movimenti della danza, delle arti marziali e del salto in alto saranno catturati e riprodurranno in maniera perfetta anche i più piccoli dettagli. Inoltre, il suo sistema di fotocamere è composto da un notevole teleobiettivo da 180 MP (f/2,6, OIS) con zoom ottico 2,5x e zoom digitale fino a 100x. HONOR Magic6 Pro è dotato anche di una fotocamera Ultra Wide da 50MP (f.2.0, EIS) e di una potente fotocamera principale da 50MP con apertura variabile (f/1.4 e f/2.0, OIS), per catturare momenti frenetici con una chiarezza eccezionale senza compromettere i dettagli.

Display e batteria invincibili

Dotato di un display da 6,8 pollici resistente ai graffi grazie al suo spesso rivestimento in nitruro di silicio sul vetro (NanoCrystal Shield), per il quale ha ottenuto il primo posto nella classifica globale dei display DXOMARK, HONOR Magic6 Pro vanta la nuovissima batteria di seconda generazione al silicio-carbonio con HONOR E1, un chipset di gestione per migliorare l’efficienza energetica. La batteria dimostra prestazioni davvero eccezionali e grazie alla HONOR Wired SuperCharge da 80W e alla HONOR Wireless SuperCharge da 66W, gli utenti possono caricare l’HONOR Magic6 Pro al 100% in soli 40 minuti, consentendo agli utenti più impegnati di ricaricare rapidamente i propri dispositivi in movimento.

Disponibilità

HONOR Magic 6 Pro è oggi disponibile presso i principali negozi di elettronica di consumo e degli operatori telefonici nelle colorazioni Epi Green e Black.