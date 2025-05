Horsa Insight è “EMEA Channel Partner of the Year” di Qlik

Horsa Insight è stata stata premiata da Qlik come EMEA Channel Partner of the Year of the 2024. Il riconoscimento evidenzia la leadership dell’azienda nel fornire risultati eccezionali ai clienti attraverso soluzioni di dati e analisi di grande impatto, su misura per le esigenze uniche dei clienti in tutto il mercato EMEA.

I Qlik Regional Partner Awards premiano i partner selezionati per aver dimostrato competenze e innovazione eccezionali nei rispettivi mercati locali. I vincitori offrono risultati di business misurabili e valore strategico, consentendo ai clienti nelle regioni chiave di sfruttare i propri dati in modo efficace e ottenere un rapido successo.

Conosciamo meglio Horsa Insight

Horsa Insight vanta una presenza capillare in Italia, con sedi operative in città strategiche come Milano, Torino, Vicenza, Bologna, Lucca e Roma. L’azienda impiega oltre 200 professionisti e possiede più di 100 certificazioni, a testimonianza del suo impegno verso l’eccellenza e lo sviluppo continuo. Con una clientela diversificata composta da oltre 350 aziende in Italia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Cina, Horsa Insight fornisce soluzioni end-to-end complete in ambito Data/Analytics.

Combinando competenze tecniche con una profonda conoscenza del settore, in particolare nei settori dei beni di largo consumo (CPG), Retail, Grande Distribuzione Organizzata (GDO), Fashion, Manufacturing ed Energy& Utilities, Horsa Insight offre un approccio consulenziale. Questo approccio sfrutta anni di esperienza e asset proprietari di proprietà intellettuale per fornire soluzioni su misura che soddisfano le esigenze uniche di ciascun cliente.

Dichiarazioni

“Partner come Horsa Insight incarnano ciò che rende il nostro ecosistema di Partners così potente: una profonda conoscenza in diversi ambiti, relazioni di fiducia con i clienti e un’attenzione incessante al raggiungimento di risultati reali“, ha dichiarato David Zember, Senior Vice President, WW Channels and Alliances di Qlik. “La loro capacità di muoversi rapidamente e risolvere sfide complesse è ciò che determina un impatto duraturo. Siamo orgogliosi di celebrare questo successo ed entusiasti di ciò che otterremo insieme“.

“Siamo entusiasti di ricevere questo riconoscimento da Qlik“, ha dichiarato Enrico Gasparoni, Managing Director di Horsa Insight. “Questo premio è una testimonianza della dedizione del nostro team e del nostro impegno nel fornire soluzioni di dati di alto livello ai nostri clienti“.