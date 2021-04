Ispirato alla sezione aurea, questa nuova proposta firmata MSI, insieme all’MSI Pen, è una soluzione performante e versatile, grazie alla possibilità di essere utilizzata come laptop o come tablet

MSI, produttore a livello mondiale di laptop, annuncia la disponibilità in Italia del Summit E13 Flip Evo, il primo 2-in-1della Multinazionale.

Con un look che non potrà che far innamorare fin dal primo sguardo e il suo brillante display touchscreen 16:10 da 13”, il nuovo Summit E13 Flip Evo sorprende per la sua versatilità e leggerezza ed è in grado di mettere a disposizione tutto ciò che occorre per essere produttivi in ogni situazione.

Realizzato con un sofisticato processo di lavorazione CNC, lo chassis del Summit E13 Flip Evo vanta una robusta cerniera ergonomica a 360-gradi, che consente di ruotare il display per utilizzarlo, in base al diverso scenario di lavoro, come laptop o come tablet. La livrea Ink-Black caratterizzata da bordi lucidi e finiture spazzolate conferisce poi a questo nuovo 2-in-1 un aspetto decisamente professionale, oltre che elegante.

Basato su piattaforma Intel Evo ed equipaggiato con i recenti processori Intel Core i7 di undicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, questa nuova proposta firmata MSI è in grado di offrire prestazioni superiori fino al 10% rispetto alla media dei laptop della sua categoria e al contempo straordinarie doti di portabilità.

Davvero notevole è poi la durata della batteria, che può arrivare a 20 ore, garantendo doti di mobilità con pochi eguali, mentre la recente tecnologia Wi-Fi 6 assicura connessioni ad elevata velocità e stabilità.

Un deciso impulso alla produttività arriva poi dalla presenza della tecnologia Thunderbolt™ 4, che assicura una velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gbps, nonché permette di ricaricare rapidamente i propri dispositivi. Sul fronte storage i massimi livelli in termini di prestazioni e affidabilità sono poi garantiti dalla presenza di un SSD PCIe Gen4, una scelta che non potrà che accontentare anche i più esigenti.

Una particolare attenzione è stata poi dedicata alla sicurezza e alla protezione dei dati di livello enterprise assicurati dal TPM 2.0 hardware-based e dalla possibilità di contare su una tripla protezione sulla webcam che, oltre al classico indicatore luminoso, prevede un tasto di attivazione rapida on/off, cui si aggiunge un vero e proprio interruttore fisico. Per offrire la più elevata qualità dell’audio e delle videochiamate, sono poi presenti le tecnologie MSI AI Noise Cancellation e Noise Reduction CAM che, riducendo i rumori di fondo, consentono di effettuare call e presentazioni via Web in modo sempre impeccabile.

Complemento ideale di Summit E13 Flip Evo è la piccola MSI Pen in dotazione, che consente di prendere appunti sul suo display touchscreen con la stessa naturalezza con cui lo si farebbe su un bloc-notes ed è perfetta anche per i professionisti che desiderano poter esprimere la loro creatività. La MSI Pen, già premiata a CES 2021, offre una tecnologia di pressione con ben 4096 livelli di sensibilità, nonché la tecnologia MPP2.0, che garantisce la massima stabilità di connessione.

Combinando le funzionalità di stilo e telecomando, questo dispositivo consente anche di gestire le proprie presentazioni in modo particolarmente semplice e ovunque ci si trovi. Ulteriori plus sono poi la possibilità di personalizzare le funzionalità dei suoi pulsanti, nonché di poter verificare in ogni momento sullo schermo lo stato della sua batteria. Ideale per espandere ulteriormente le già notevoli doti di connettività del Summit E13 EVO ed assicurare tutta la flessibilità che si possa desiderare, la nuova MSI USB-C Docking Station Gen2, disponibile come accessorio opzionale, consente il collegamento di fino a 3 display e mette a disposizione 5 ulteriori porte USB, una porta LAN Gigabit e fino a 100W di potenza per la ricarica di smartphone e altri dispositivi.