Matterport e V-Valley stringono accordo strategico per il mercato italiano

V-Valley, società del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Matterport, azienda tecnologica statunitense specializzata nella mappatura spaziale 3D e nella creazione di gemelli digitali di ambienti fisici.

I termini della partnership tra V-Valley e Matterport

Matterport, grazie alla collaborazione con V-Valley e alla sua rete capillare di rivenditori qualificati, potrà rafforzare significativamente la propria presenza sul territorio italiano, costruendo un ecosistema di partner specializzati nel settore della digitalizzazione e dei digital twin, contribuendo così alla trasformazione digitale degli spazi fisici in Italia.

V-Valley, attualmente unico distributore di Matterport in Europa, renderà disponibile per la propria rete di partner e clienti l’intera gamma di soluzioni Matterport: dall’hardware agli abbonamenti alla piattaforma, dai servizi di acquisizione alle funzionalità avanzate, fino ai servizi supplementari e alle applicazioni. Inoltre, grazie all’efficienza logistica e alle moderne infrastrutture, garantirà una gestione efficiente e flessibile delle forniture e offrirà formazione tecnica e commerciale, visibilità presso i partner di canale e accesso agevolato al portfolio Matterport.

Questa strategica partnership consentirà a V-Valley di presidiare un mercato in forte espansione, quello dei gemelli digitali 3D e della virtualizzazione degli spazi, rafforzando così il proprio posizionamento come fornitore di soluzioni tecnologiche innovative.

Dichiarazioni

“Con V-Valley come nostro distributore a valore aggiunto nel Sud Europa, acceleriamo l’espansione del nostro ecosistema di partner certificati. La loro esperienza nel canale, la capacità di supporto tecnicocommerciale e la forte presenza territoriale sono elementi chiave per portare le soluzioni Matterport a un pubblico sempre più ampio. Insieme rendiamo la digitalizzazione degli spazi accessibile e scalabile per aziende di ogni dimensione”, dichiara Natalie Lamb, International Managing Director Matterport.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Matterport, specialista globale nella digitalizzazione degli spazi fisici. Questo accordo rafforza il nostro impegno nel portare innovazione ai nostri clienti e partner, offrendo soluzioni avanzate per la creazione di gemelli digitali 3D. Con Matterport, V-Valley amplia il proprio portafoglio in ambito visual e smart facility, abilitando nuove opportunità nei settori real estate, industria, retail e hospitality. È un passo strategico che conferma la nostra vocazione a distribuire tecnologie che generano valore concreto e trasformazione digitale”, commenta Luca Casini, Country Manager di VValley Italia.