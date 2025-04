NAS ASUSTOR: conserva le tue dirette Facebook

Perdere le dirette Facebook da oggi non sarà più un problema. Dal 19 febbraio 2025, le dirette sono disponibili per soli 30 giorni prima di essere eliminate definitivamente dalla piattaforma. Questa novità rappresenta un cambiamento importante per tutti coloro che utilizzano le dirette Facebook per comunicare con il proprio pubblico, siano essi privati, aziende o content creator che, se desiderano conservare e riutilizzare i video delle loro dirette, sia per scopi personali, sia professionali, ora devono trovare soluzioni efficaci per conservarli e riutilizzarli.

Come già accaduto con il limite di 15 GB imposto su Google Foto, che ha spinto molti utenti a cercare alternative per l’archiviazione dei propri file, i NAS ASUSTOR, grazie alle loro caratteristiche, emergono ancora una volta come la scelta ideale per salvare in sicurezza le dirette Facebook, senza dover dipendere dal cloud e sostenere costi ricorrenti.

Un NAS ASUSTOR per ogni esigenza

L’ampia gamma di NAS ASUSTOR offre soluzioni per ogni esigenza: dai compatti ed economici Drivestor 2 Lite, perfetti per chi cerca una soluzione accessibile, ai potenti Lockerstor Gen3, disponibili nelle versioni fino a 10 bay, passando per gli innovativi NAS full NVMe della famiglia Flashstor. Grazie alla tecnologia MyArchive, è poi possibile espandere lo spazio di archiviazione fino a livelli virtualmente illimitati, mentre la disponibilità di app come Photo Gallery 3 e PhotoPrism semplificano la gestione e l’organizzazione di video e immagini.

Scopri ASUSTOR Live

Attraverso l’app ASUSTOR Live, inoltre, i NAS ASUSTOR possono essere utilizzati come potenti piattaforme di live streaming multicanale, consentendo di tramettere simultaneamente su piattaforme come Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. ASUSTOR Live, inoltre, offre la possibilità di registrare immediatamente le dirette sul NAS per archiviarle e riutilizzarle in futuro, mentre la configurazione particolarmente intuitiva e il supporto per dispositivi come smartphone, tablet e action camera, infine, rendono le sessioni di streaming ancora più semplici e accessibili.