Overland-Tandberg scommette sulla tecnologia a nastro

Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage presente in oltre 100 paesi nel mondo, annuncia che per l’ultima parte del 2021 punta a crescere ulteriormente in Italia contando soprattutto sulle soluzioni di backup e archiviazione primaria tech company nell’ambito dello storage presente in oltre 100 paesi nel mondo, annuncia che per l’ultima parte del 2021 punta a crescere ulteriormente in Italia contando soprattutto sulle soluzioni di backup e archiviazione basate su tecnologia a nastro

Ideali per proteggere i dati da attacchi ransomware, che mirano alla cifratura dei dati presenti nelle reti, le proposte di Overland-Tandberg basate su questa tecnologia sono sempre più apprezzate anche nel nostro paese. I backup effettuati sulle unità a nastro rappresentano, in effetti, una delle scelte migliori che si possono fare per mantenere al sicuro i propri asset digitali. Una volta effettuati i salvataggi, infatti, i dati vengono tipicamente conservati offline, risultando, quindi, irraggiungibili dai malintenzionati.

Le unità a nastro automatizzate e indipendenti di Overland-Tandberg sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, partendo dalle soluzioni interne ed esterne LTO Ultrium , perfette per i backup su singole workstation o piccole reti, passando per le soluzioni NEO , fino alle proposte della serie NEO xl in formato Rackmount che, grazie alla loro scalabilità a elevatissime performance e a una capacità di archiviazione fino a 16.8PB, sono in grado di soddisfare al meglio le necessità di medie e grandi aziende in fatto di backup, archiviazione automatizzata e disaster recovery .

“L’eco che si è propagato in occasione dei casi più eclatanti di attacchi ramsonware ha fatto capire, a chi ancora non ne aveva piena consapevolezza, che non sarebbe più stato possibile fare a meno di effettuare i backup dei propri dati in modo sistematico. Le nostre soluzioni basate sulla tecnologia a nastro, in uno scenario come quello attuale, rappresentano sicuramente un’ottima scelta per le realtà che hanno la necessità di poter scalare nel tempo le loro infrastrutture e farle crescere insieme a loro”, ha commentato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi proseguito: “La nostra attuale campagna promozionale rivolta ai rivenditori, che prevede un’interessante scontistica fino al 25% sulle unità a nastro, sta già riscuotendo un buon successo e, con l’arrivo nell’ultimo trimestre di quest’anno del nuovo formato LTO 9, ci aspettiamo di assistere a un ulteriore impulso alla domanda, che ci troverà pronti con una nuova gamma di proposte all’avanguardia”.