Panasonic Mobile Solutions porta la tecnologia rugged a LetExpo 2024

Si terrà a Verona, dal 12 al 15 marzo 2024 la fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili. Tra i presenti segnaliamo Panasonic Mobile Solutions che, in occasione della terza edizione dell’evento, espone la propria gamma completa di notebook e tablet rugged con sistema operativo Windows, che consentono a operatori e tecnici sul campo di rimanere digitalmente connessi, ovunque si trovino e in qualsiasi condizione atmosferica.

I modelli Panasonic TOUGHBOOK rispondono infatti a una serie di requisiti che li rendono ideali per l’utilizzo non solo in ambito logistico, ma in molteplici settori: resistenza a cadute, colpi, ambienti umidi o con presenza di polveri, temperature estreme, possibilità di utilizzo con i guanti e per lunghi turni di lavoro grazie a batterie dalla lunghissima durata sono solo alcune delle caratteristiche che li contraddistinguono.

“Lavorare spostandosi – soprattutto in ambiente esterno – comporta sfide uniche. Ma attrezzando la forza lavoro con soluzioni rugged specializzate si migliora drasticamente l’efficienza delle operazioni, mentre si garantisce un netto incremento del ROI aziendale”, commenta Francesco Magallo, Key Account Manager di Panasonic Mobile Solutions.

Ecco perché la gamma TOUGHBOOK di Panasonic Mobile Solutions è corredata da un’ampia gamma di accessori e periferiche, con particolare attenzione all’integrazione su veicoli e alle soluzioni docking specializzate, pensate per adattare i dispositivi in tutta sicurezza ai mezzi di trasporto. Al contempo, dal punto di vista software, Panasonic mette a disposizione dei propri utenti i sistemi operativi Windows 11 e Windows 11 Pro, in grado di assicurare maggiore potenza di elaborazione, sicurezza e flessibilità per i lavoratori mobili.

Ultima ma non meno importante, l’attenzione alla sostenibilità, tema cardine dell’evento veronese: grazie al programma REVIVE, Panasonic Mobile Solutions prevede la possibilità per i clienti di riconsegnare i dispositivi TOUGHBOOK dismessi, che vengono così ricondizionati, donati o riciclati direttamente dall’azienda in maniera responsabile.