PNY cresce e sbarca in Benelux e Medio Oriente

Espandersi a livello internazionale è un obiettivo coraggioso e ambizioso. E di ambizione in PNY Technologies, fornitore globale di componenti e soluzioni per i mercati dell’IA, dell’HPC, dei data center e della visualizzazione professionale, ce n’è tanta. L’azienda annuncia un considerevole rafforzamento dei suoi team vendite in Benelux e Medio Oriente come parte della sua strategia di crescita internazionale. Attraverso questa nuova organizzazione, l’azienda mira a rafforzare il suo sviluppo tecnologico in vari settori come la sicurezza, l’HPC, l’apprendimento automatico e il cloud.

Le nuove figure di riferimento di PNY

Con più di 10 anni di esperienza nel settore IT, Donny Van Der Linden porta con sé un ricco bagaglio di competenze locali per favorire la crescita del fatturato e stabilire solide relazioni con i clienti. Prima di unirsi a PNY, ha ricoperto il ruolo di responsabile dei grandi clienti presso Dell, specializzato sui mercati dell’istruzione e della sanità. Sarà incaricato di potenziare le relazioni con i clienti esistenti, individuare nuove opportunità di crescita e garantire un eccellente servizio clienti nel mercato del Benelux.

Allo stesso modo, il Medio Oriente rappresenta un mercato in rapida espansione per PNY. Con l’aumento della domanda delle sue soluzioni professionali, dalle schede grafiche NVIDIA Workstation alle soluzioni AI e Data Center nella regione, PNY sta intensificando i suoi sforzi con un team di vendita potenziato. Pertanto, l’azienda è lieta di annunciare la nomina di Muhannad Hammad come Responsabile delle Vendite Professional Solutions MEA e la promozione di Ahmed Ragab a Direttore Regionale Vendite per l’Arabia Saudita.

Con oltre diciotto anni di esperienza nelle soluzioni IT avanzate, Muhannad Hammad è specializzato nello sbloccare il pieno potenziale dell’infrastruttura IT, della Trasformazione Digitale, del Cloud Ibrido, dell’AI e della Sicurezza. Accompagna le aziende nello sviluppo delle loro applicazioni in questi settori, mettendo a loro disposizione tutta la sua conoscenza in machine learning, deep learning, IA generativa, utilizzo delle GPU e fornendo servizi di IA. L’esperienza di Muhannad Hammad si estende al Regional Sales/Channel Management, dove ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo delle relazioni con i partner tra distributori, rivenditori e integratori di sistemi. Muhannad Hammad si concentrerà sul mercato degli Emirati Arabi Uniti e del CCG.

Dopo un anno e mezzo di esperienza presso PNY come responsabile dei clienti chiave, Ahmed Ragab è stato promosso a Direttore Regionale Vendite per la regione saudita. La sua competenza nella comprensione di questo mercato, unita a un supporto locale dedicato, garantirà un elevato livello di guida e servizio. PNY intende sostenere la sua rapida espansione in Arabia Saudita, un mercato in forte crescita. Con un’attenzione particolare all’innovazione e alle partnership strategiche, l’azienda mira ad essere all’avanguardia in questo mercato in espansione.

Dichiarazioni

Jérôme Bélan, CEO di PNY, commenta: “Siamo entusiasti di annunciare questo significativo potenziamento dei nostri team di vendita nel Benelux e nel Medio Oriente. Questo dimostra il nostro impegno verso i clienti di queste regioni e la nostra determinazione a fornire soluzioni di qualità superiore e un servizio clienti eccezionale“.