Cohesity,: grandi opportunità per il canale nel 2022

Si è svolto ieri a Milano il primo Partner Summit Day di Cohesity, azienda americana fondata nel 2013 ed attiva nel mondo del data management grazie a soluzioni di backup, disaster recovery, orchestration, servizi di file e oggetti, dev/test, conformità dei dati, e di data security.

“Obiettivo dell’evento era quello di mostrare agli operatori di canale che questo è il momento giusto per investire sulla tecnologia Cohesity: l’azienda propone soluzioni innovative ed uniche sul mercato e ha raggiunto i più lati livelli nei riconoscimenti da parte di istituzioni come Forrester e Gartner. Il tutto è rafforzato da una forte crescita dell’azienda sia in termini di fatturato che di clienti in Italia e nel Sud Europa” ha spiegato Albert Zammar, Regional Director Southern Europe di Cohesity

Cohesity è un’azienda 100% canale e collabora con i Partner per supportarli in tutte le fasi della vendita delle proprie soluzioni grazie anche a numerose sessioni di formazione ed un sistema di certificazioni pensato per rendere i partner esperti su ogni sfaccettatura delle tecnologie ideate dall’azienda americana.

Il canale di Cohesity si articola su due livelli: distributori e rivenditori.

Per quanto riguarda i distributori Cohesity stipula accordi di rivendita con partner come Systematika e ICOS che propongono le soluzioni direttamente ai clienti, oppure attraverso i Global Alliance Partner come HPE, Cisco e Lenovo, i quali integrano nelle proprie infrastrutture i software targati Cohesity.

“Non facciamo alcuna distinzione tra le diverse tipologie di Partner: sono tutti importanti e li supportiamo tramite la Global Partner Organization, una business unit che opera a livello globale per ottimizzare e coordinare il canale nei diversi Stati nei quali Cohesity opera. Abbiamo inoltre introdotto un programma di certificazioni agile e focalizzato che può essere seguito totalmente online” ha aggiunto Albert Zammar.

Nel corso del Partner Summit Day è stato inoltre presentato il nuovo Partner Program che prevede l’introduzione per i service provider di un sistema pay-per-use a punti mensile che permette di poter utilizzare le licenze in base alle necessità, pur rimendo all’interno del numero di punti acquistati i quali vengono di volta in volta scalati a seconda del numero e dalla tipologia di clienti che sceglieranno le soluzioni Cohesity. Per i Partner più piccoli invece, l’azienda americana ha previsto un sistema speciale ed influenzato da alcuni fattori come la dimensione aziendale e il segmento di mercato nel quale i partner operano.

Cohesity si è posta l’obiettivo di raggiungere i 10-15 partner entro la fine del 2022 nel nostro Paese. Al momento l‘azienda americana ha 2 partner selezionati (Lutech e R1) con i quali crea politiche di mercato congiunte e ha stretto accordi con alcuni altri partner più specializzati in particolari segmenti verticali con i quali vengono identificati i modelli di business ideali proprio per business specifici.