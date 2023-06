Server privato virtuale: massimizzare l’efficienza del trading sul Forex

Un Virtual Privacy Server, o VPS, è uno degli strumenti più utili nel vostro arsenale per il trading sul forex. Non solo rivoluzionerà il vostro modo di fare trading, ma può anche ridurre diversi problemi che i trader devono affrontare ogni giorno. Scopriamo i dettagli dei server privati virtuali.

Che cos’è un VPS?

Innanzitutto, cos’è un VPS? Un VPS è un tipo di server ibrido tra un server condiviso e uno completamente privato. Le risorse del server virtuale sono messe a disposizione attraverso la condivisione del cloud e si hanno gli stessi vantaggi di un server privato, ma a un costo molto inferiore.

Come il ritardo influisce sul trading

Quando si tratta di trading, in particolare di trading sul forex, la latenza può fare la differenza tra un giorno di successo e la perdita della migliore opportunità dell’anno. La lentezza di Internet è infatti un killer del trading, poiché per prendere le migliori decisioni è necessario che le informazioni siano corrette al secondo.

Se si pensa alle fasi di esecuzione di un’operazione, si capisce perché il ritardo può portare fuori strada. Quando si effettua un ordine, la piattaforma, come MetaTrader 5, lo invia a un broker. Una volta ricevuto dal broker, l’ordine viene inviato al mercato per rimanere in coda fino all’esecuzione. Per massimizzare i vostri profitti, è necessario che questo processo avvenga il più rapidamente possibile.

Vantaggi dell’utilizzo di un VPS per il trading

I vantaggi principali dell’utilizzo di un server privato virtuale sono quattro. Il primo è che offre un trading a basso ritardo. Siete in grado di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con problemi di connettività minimi e di avere un accesso costante alle vostre operazioni.

Bassa latenza

Come avrete già capito, uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di un VPS è l’immensa riduzione del ritardo. Il centro dati in cui si trova il VPS ha una rete internet velocissima e quindi tutte le operazioni possono essere completate il più velocemente possibile, assicurandovi di non perdere alcun profitto.

Trading 24/7

Sappiamo tutti che il mercato forex funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma un problema che molti trader si trovano ad affrontare è che non possono approfittarne. Ad esempio, se si utilizza un bot di trading sul computer di casa, questo smette di funzionare quando il computer si spegne.

Tuttavia, con un VPS, potete far funzionare il vostro bot 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Gli amministratori di VPS riducono al minimo i tempi di inattività, il che significa che il vostro trading avrà poche o nessuna interruzione.

Pochi o nessun problema di connettività

I server VPS sono creati utilizzando alcuni dei migliori software e hardware. È molto raro che si verifichino problemi di connettività. Inoltre, vengono mantenuti da esperti altamente qualificati, il che significa che se si verificano dei tempi di inattività, questi vengono risolti rapidamente.

Accesso costante agli scambi

Anche se non avrete bisogno di tenere d’occhio le vostre operazioni tutto il giorno, ogni giorno, è bene sapere che potete accedervi quando volete. Il VPS vi consente di accedere alle vostre operazioni in qualsiasi momento, permettendovi di acquistare e vendere ogni volta che ne avete bisogno.

Come scegliere un VPS

Quando si tratta di scegliere un VPS, ci sono alcune cose da tenere a mente: il sistema operativo o i sistemi operativi su cui funzionano, i requisiti hardware, la posizione del server e il prezzo.

Sistema operativo

Questo è abbastanza ovvio e non sarà un problema nella maggior parte dei casi, ma è necessario assicurarsi che il VPS che si desidera utilizzare sia compatibile con il proprio sistema operativo. Se è compatibile, è possibile che il vostro sistema operativo debba essere aggiornato per far funzionare il VPS in modo efficace.

Requisiti hardware

Il modo migliore per evitare lag o software lenti è avere un hardware nuovo e potente. Anche se non è necessario spendere una fortuna per acquistare i migliori componenti per PC o computer portatili, è importante avere un hardware abbastanza aggiornato per garantire le migliori prestazioni.

Posizione

La posizione del server rispetto al vostro broker determina la velocità con cui vengono effettuate le operazioni. Non importa quanto sia efficiente il server: le operazioni potrebbero essere lente se il vostro broker si trova dall’altra parte.

Prezzo

Infine, un servizio VPS non è gratuito. È necessario bilanciare quanto si paga e quanto si guadagna utilizzandolo. Una buona regola è che se siete un trader alle prime armi, non c’è bisogno di un VPS. Tuttavia, se siete un trader esperto che effettua operazioni quotidiane, è molto più facile giustificare il costo.

Conclusione

Come si può vedere, il VPS è un gioco che rivoluzionerà le vostre operazioni. È uno degli strumenti più efficaci che potete utilizzare come trader per portare il vostro gioco sul forex al livello successivo e diventare ancora più vincenti.