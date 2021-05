La tecnologia VoIP è stata senza dubbio una grande innovazione nel modo di gestire le comunicazioni telefoniche, ed è oramai divenuta una realtà estremamente consolidata per le aziende, ma di cosa si tratta esattamente?

Che cos’è la tecnologia VoIP

Quando si parla di telefonia a livello domestico, si pensa subito alla tradizionale rete PSTN: la propria utenza è collegata alla rete nazionale e tanto basta per poter disporre di una linea telefonica sempre attiva, fruibile sulla base delle condizioni economiche poste in essere con il contratto con il fornitore.

Per le aziende, tuttavia, può essere senz’altro utile dotarsi di soluzioni più performanti, d’altronde nei contesti professionali capita di dover gestire flussi di chiamate piuttosto cospicui, e il VoIP è appunto la miglior soluzione a cui si possa fare riferimento.

La tecnologia VoIP, il cui nome deriva da “Voice over IP”, consente di gestire delle comunicazioni telefoniche utilizzando delle connessioni ad Internet, piuttosto che la rete telefonica tradizionale.

Tutti i vantaggi della tecnologia VoIP

I vantaggi che una linea VoIP sa garantire sono davvero innumerevoli, di conseguenza è davvero inverosimile che un’azienda abbastanza grande e strutturata possa oggi farne a meno; non esitiamo, dunque, e scopriamo quali sono le peculiarità più rilevanti.

Anzitutto, la realizzazione delle infrastrutture è molto più semplice: dal momento che, come detto, la tecnologia VoIP sfrutta la rete Internet, non è affatto necessario realizzare in azienda dei cablaggi tradizionalmente intesi.

Un aspetto importantissimo che merita di essere subito evidenziato è inoltre il fatto che la tecnologia VoIP non implica vincoli fisici a livello di postazioni: mentre nella telefonia classica è indispensabile essere fisicamente in prossimità dell’apparecchio telefonico, una linea VoIP può essere gestita all’insegna della più totale flessibilità.

Quest’aspetto ha implicazioni davvero cruciali: oggi accade sempre più spesso che si lavori in Smart Working, o comunque che gli uffici siano “dematerializzati” in maniera più o meno duratura, ecco perché poter gestire delle telefonate in questa modalità rappresenta un grandissimo progresso.

Senza dubbio, la tecnologia VoIP merita di essere preferita a quella tradizionale anche per ragioni economiche, sia a livello di costi di realizzazione delle infrastrutture, praticamente nulle per la VoIP, che di costi del servizio, di gran lunga inferiori.

Anche a livello funzionale i vantaggi della tecnologia VoIP sono tantissimi, basti pensare che in questo modo è possibile gestire in maniera efficiente anche grandi volumi di chiamate in entrata.

Mentre con la linea telefonica classica si può gestire un’unica chiamata per volta (se una linea è impegnata, infatti, si sente il classico segnale “occupato”) così non è per la tecnologia VoIP, la quale consente di smistare le chiamate a più operatori proponendo all’occorrenza, al chiamante, dei messaggi registrati con cui si può chiedere di attendere qualche secondo.

Perfino la qualità dell’audio merita di essere considerata un prezioso vantaggio: rispetto alla telefonia classica, infatti, il VoIP garantisce un suono molto più nitido, a condizione ovviamente che si disponga di una connessione ad Internet di qualità come l’ormai diffusissima fibra ottica.

Per le aziende, non ci sono dubbi: il VoIP è la scelta migliore

Per un’azienda che viene fondata ai tempi odierni e che ha quindi la necessità di procurarsi una linea telefonica, ricorre alla linea telefonica classica sarebbe davvero una scelta svantaggiosa ed obsoleta, di conseguenza è verosimile immaginare che il VoIP costituirà molto presto il 100% della telefonia aziendale.

Per procurarsi una tecnologia VoIP per la propria azienda non bisogna fare altro che rivolgersi ad una società specializzata come lwlink.it che possa occuparsi in piena autonomia di tutto ciò che è necessario per attivare il servizio.