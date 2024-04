Professional Link è alla ricerca di nuovi Partner

Crescere e differenziarsi: è questa la strada giusta da intraprendere per spiccare in un mercato sempre più competitivo. Professional Link, l’operatore italiano di telecomunicazioni e servizi gestiti che opera sul mercato nazionale e internazionale da oltre 25 anni, annuncia l’avvio di un nuovo Partner Program che ha l’obiettivo di ampliare il proprio canale di vendita per offrire ai clienti un servizio di qualità sempre più elevata, grazie anche al ruolo strategico delle relazioni umane che caratterizza il modello di business dell’azienda.

L’offerta di Professional Link

Infrastrutture di rete, nazionali e globali, cybersecurity, soluzioni cloud e piattaforme di comunicazione unificate, telefonia e servizi voce e dati anche internazionale, reti WAN per clienti multisede in tutto il mondo: tutta l’offerta di Professional Link si caratterizza per le “connessioni oltre la connettività”. Condividendo questo approccio, le aziende che entrano a far parte del Partner Program dell’azienda, beneficiano di tecnologia e servizi innovativi quali veri e propri elementi differenzianti sul mercato, divenendo parte della comunità di aziende che mette al centro le relazioni insieme alle competenze.

Il portafoglio di soluzioni di Professional Link si pone al centro della strategia di digital transformation delle aziende, con soluzioni e servizi di ultima generazione e personalizzabili a garanzia di business continuity, che vanno oltre i limiti del tradizionale mondo delle telecomunicazioni. È il caso delle soluzioni SASE (Secure Access Service Edge) e NDR (Network Detection and Response), che consentono supporto completo a clienti di ogni settore che vogliano evolvere verso ecosistemi basati su cloud.

Cosa vuol dire entrare a far parte della rete dei Partner dell’operatore?

Operativamente, l’alleanza con Professional Link consentirà ai partner TLC di usufruire di un supporto tecnico e commerciale continuativo nelle 24 ore, di formazione dedicata, oltre all’assistenza diretta di un project manager per le singole attivazioni, senza l’assistenza di un contact center esterno. Sarà inoltre a loro disposizione PAR – Portale Agenti Reseller – un portale dedicato che consente di inoltrare ordini online, verificare lo stato delle attivazioni, visualizzare clienti e indirizzi per la connettività. I progetti più complessi prevedono inoltre un supporto in prevendita da parte di un team di esperti Professional Link e, in caso di necessità, la possibilità di attivare un servizio di supporto legale.

Il rapporto di alleanza commerciale con Professional Link si caratterizza per flessibilità e autonomia verso i clienti. Il contratto tra l’azienda e i Partner non prevede vincoli di durata.

Dichiarazioni

“Siamo sempre alla ricerca delle tecnologie più avanzate e delle migliori soluzioni per i nostri clienti, con l’obiettivo di offrire loro non solo servizi di qualità elevata, ma anche un rapporto umano e diretto, come in diversi casi di successo ad oggi realizzati anche grazie al supporto dei nostri Partner attuali”, conferma Andrea Ferlin, Fondatore e CEO di Professional Link. “Cerchiamo Partner che condividano il nostro modello e che vogliano mettersi con noi in ascolto dei clienti. L’obiettivo è non solo di creare soluzioni efficaci e personalizzate capaci di fare la differenza sul mercato: puntiamo a costruire un ecosistema di aziende che crede nella collaborazione e in obiettivi di crescita sostenibile, capace di generare anche valore sociale e intellettuale”.