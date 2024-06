Rainbow Hub: Alcatel-Lucent Enterprise estende la copertura geografica

Alcatel-Lucent Enterprise, azienda che offre nelle soluzioni di rete, comunicazione e cloud personalizzabili per i mercati verticali, continua a espandere l’implementazione della sua soluzione Rainbow Hub in tutto il mondo. Questo nuovo servizio del portafoglio Rainbow integra le funzionalità del PBX in Cloud con quelle di collaborazione e videoconferenza esistenti della piattaforma di Alcatel-Lucent Enterprise. Inizialmente disponibile in tutta Europa, Rainbow Hub è stato ora lanciato anche in Brasile, Singapore e Canada, per fornire alle aziende una soluzione di comunicazione cloud completa e innovativa.

Rainbow è una piattaforma di comunicazione basata sul cloud che fornisce alle aziende strumenti di comunicazione, telefonia, messaggistica di gruppo e videoconferenza per facilitare la collaborazione tra il personale e migliorare l’esperienza dei clienti.

Le novità introdotte in Rainbow Hub

Oltre ad estendere la copertura geografica del suo servizio, Alcatel-Lucent Enterprise continua a innovare e arricchire la sua soluzione Rainbow per fornire ancora maggiori servizi ai suoi partner e ai suoi clienti.

ALE offre ora due opzioni per l’interconnessione della piattaforma Rainbow Hub con la rete telefonica pubblica:

Rainbow Carrier Connect , un’interconnessione cloud-to-cloud tra l’infrastruttura dell’operatore e quella di Rainbow. Gli operatori certificati Rainbow Carrier Connect sono nativamente interconnessi con la piattaforma Rainbow e sono direttamente accessibili dall’interfaccia di amministrazione, consentendo una messa in servizio quasi istantanea.

, un’interconnessione cloud-to-cloud tra l’infrastruttura dell’operatore e quella di Rainbow. Gli operatori certificati Rainbow Carrier Connect sono nativamente interconnessi con la piattaforma Rainbow e sono direttamente accessibili dall’interfaccia di amministrazione, consentendo una messa in servizio quasi istantanea. BYOT (Bring Your Own Trunk), una nuova opzione che consente ai clienti di collegare un loro trunk alla piattaforma Rainbow. Questa opzione di connessione consente al cliente di mantenere l’accesso al proprio operatore e di reindirizzare le chiamate alla piattaforma Rainbow, il che è particolarmente rilevante per coloro che desiderano adottare Rainbow Hub mantenendo il proprio operatore.

ALE continua a innovare sfruttando i progressi dell’IA (Intelligenza Artificiale) per migliorare l’esperienza dell’utente. Le nuove funzionalità di sfocatura dello sfondo e riduzione del rumore ambientale migliorano l’immersione dell’utente nelle comunicazioni per scambi più produttivi. Nei prossimi mesi sono attese nuove innovazioni basate sull’intelligenza artificiale per la trascrizione e la traduzione delle comunicazioni.

Dichiarazioni

Moussa Zaghdoud, EVP Cloud Communications Business Division di Alcatel-Lucent Enterprise, ha dichiarato: “Sono particolarmente orgoglioso dell’estensione della disponibilità di Rainbow Hub. Questo conferma la strategia di ALE di offrire un percorso verso l’adozione del cloud ai nostri partner e clienti in tutto il mondo. Si tratta di un’offerta fondamentale per supportare le aziende nella loro trasformazione digitale”.