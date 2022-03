Scandit nominata tra le Retail Tech 100 di CB Insights del 2022

CB Insights ha inserito Scandit, specialista nella Smart Data Capture, nella classifica Retail Tech 100, che comprende le 100 aziende di tecnologia B2B per il retail più promettenti al mondo. La notizia segue l’annuncio del round di finanziamento di Serie D, che ha fatto di Scandit una delle nuove startup-unicorno d’Europa, con una valutazione aziendale superiore a 1 miliardo di dollari.

L’edizione 2022 di Retail Tech 100 include startup e futuri leader di mercato che stanno ripensando l’esperienza del retail, dividendole in 13 categorie tra cui il delivery a guida autonoma, lo shopping iper-personalizzato e molto altro. La piattaforma Scandit Smart Data Capture, che si avvale della computer vision, del machine learning e della realtà aumentata, rappresenta l’innovativa tecnologia per il retail che CB Insights ha riconosciuto nella classifica di quest’anno.

“Sotto ogni punto di vista, questo è stato un anno rivoluzionario per tecnologia dedicata al retail. Abbiamo visto finanziamenti da capogiro in questo settore, che hanno fatto crescere aziende attive in tutti i comparti del retail, dal delivery istantaneo dei generi alimentari, alla tecnologia per la supply chain”, ha dichiarato Brian Lee, SVP dell’Intelligence Unit di CB Insights. “Via via che il mercato del retail evolve, siamo felici di vedere come le aziende di Retail Tech 100 continuino a rivoluzionare il modo in cui i consumatori fanno acquisti”.

“La vision di Scandit è di trasformare la vita quotidiana dei clienti, dei lavoratori e delle aziende abilitando esperienze personalizzate e innovative e facilitando i retailer nel loro viaggio verso la trasformazione digitale. Essere inclusi in questa classifica come leader di mercato è molto gratificante. La nostra piattaforma di Smart Data Capture risponde alle sfide del presente nel mondo del retail, tra cui la carenza di manodopera, le crescenti aspettative dei clienti e l’ascesa dell’omnichanel”, ha dichiarato Samuel Mueller, CEO di Scandit.

“Viviamo in un mondo in cui molte aziende, tra cui quelle del retail, subiscono gli effetti di eventi esterni e devono reagire velocemente ai cambiamenti della società. Le nostre tecnologie di computer vision, intelligenza artificiale e machine learning, implementate su dispositivi mobile, permettono ai retailer di adattarsi e, grazie alla fusione tra il mondo fisico e quello virtuale, rendiamo la vita più semplice per i lavoratori, miglioriamo i processi e aumentiamo l’efficienza delle aziende, per un’esperienza cliente in-store del tutto soddisfacente”, ha aggiunto Mueller.

Attraverso un approccio basato sull’evidenza, il team di ricerca di CB Insights ha selezionato le aziende Retail Tech 100 tra più di 7.000 organizzazioni, tra richiedenti e candidate. La selezione si è basata su diversi fattori, tra cui attività brevettuale, relazioni commerciali, profili degli investitori, analisi del sentiment delle news, punteggi Mosaic, potenziale di mercato, scenario competitivo, forza del team e innovazione tecnologica. Il Punteggio Mosaic, basato sull’algoritmo di CB Insights, misura il livello di salute globale e la potenziale crescita di aziende private, per aiutare a prevedere la loro evoluzione.

Scelta da otto su dieci dei principali rivenditori di generi alimentari negli USA e da altri retailer leader quali Sephora, Levi Strauss & Co., Carrefour e Decathlon, Scandit dà a lavoratori, clienti e aziende il potere derivante dall’avere a disposizione insight utili per agire e dall’automazione dei processi end-to-end. La sua piattaforma di Smart Data Capture permette ai dispositivi mobile di interagire con oggetti fisici acquisendo dati da codici a barre, testi, ID e altri oggetti con un livello di velocità, precisione e intelligenza mai raggiunti finora.

Nominata nelle categorie “Store operation” e “Analytics” della lista Retail Tech 100 del 2022, Scandit ha recentemente annunciato ShelfView per aiutare i retailer a migliorare la propria visibilità in tempo reale sugli scaffali e operazioni in-store, quali la gestione di prezzi, promozioni e livelli di inventario. ShelfView è una soluzione di smart data capture e analytics per la gestione dello scaffale che abilita un’operatività dello store più evoluta ed efficiente, utilizzando i dispositivi mobili o i robot autonomi, quali pulitrici o transpallet.